El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz aprueba el retorno de este sorpresivo jugador para el 2027.

Colo Colo salió campeón de la Liga de Primera 2026 y por esto, los ‘Albos’ ya empiezan a poner la mirada en lo que será el 2027, donde el reciente campeón del fútbol chileno tendrá importantes desafíos.

Es por esto, que desde el conjunto ‘Popular’ ya ponen el foco en lo que es la conformación de su plantel, en el que Fernando Ortiz deberá tomar decisiones sobre la salida, llegada y retornos de jugadores para su plantel en Colo Colo.

Sobre el último punto, el ‘Tano’ habría tomado una importante decisión en el ‘Cacique’ pensando en el 2027, en el que aprobó el retorno de un sorpresivo jugador en Colo Colo.

Se trataría del portero nacional, Brayan Cortés, quien hoy en día está a préstamo en Argentinos Juniors de Argentina y a fin de año, debería volver a Colo Colo pensando en el 2027.

Cortés podría volver a Colo Colo | Foto: Photosport

Si bien desde el conjunto argentino han mostrado el interés de poder comprar al portero nacional, pero de momento, aún no hay conversaciones claras con la dirigencia de ‘Popular’.

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Sobre esta situación, el periodista Cristián Alvarado dio a conocer una importante información en las últimas horas en Radio ADN, en la que indicó que el DT ‘Albo’ está abierto en volver a recibir a Brayan Cortés, en caso que no se concrete su venta a Argentinos Juniors.

En las últimas horas se ha dado a conocer la información de que Colo Colo y Argentinos Juniors podrían buscar un trueque entre Brayan Cortés y Maximiliano Romero para el próximo mercado, situación que aún está en pañales.

En caso de no prosperar este trato, Ortiz pedirá de forma inmediata el retorno de Brayan Cortés, a quien lo tendría considerado dentro de plantel para lo que son los desafíos de Colo Colo en el 2027.