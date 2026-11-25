La progenitora del 'King', Jacqueline Pardo, entregó detalles íntimos sobre el posible retiro del futbolista de Colo Colo: "Va a ser un buen DT", aseguró.

Arturo Vidal atraviesa días especiales. Después de coronarse campeón del fútbol chileno con Colo Colo, el ‘King’ enfrenta la incertidumbre de su futuro contractual en Macul, mientras el retiro comienza a aparecer como una posibilidad cada vez más cercana. En ese contexto, su madre, Jacqueline Pardo, entregó detalles íntimos sobre cómo vive el futbolista esta etapa de su carrera.

En declaraciones al programa “Biografías” de Canal 13, la progenitora del King reconoció que el final de su trayectoria profesional es un tema que le provoca tristeza al mediocampista. “Igual le da pena a él de que ya llegue el momento que diga ya no… y llegue el retiro. Y a uno igual, a mí me da pena porque a él le da pena. Si usted sabe que todo lo que el hijo siente, lo siente la mamá también”, confesó.

De todas maneras, Pardo proyecta a su hijo ligado al fútbol incluso después de colgar los botines. “Después va a ser director técnico… y buen director técnico va a ser”, aseguró, apuntando a una posible carrera de Vidal en la banca.

Jacqueline Pardo, mamá de Arturo Vidal (Canal 13).

“Esa fuerza la sacó de mí…”

La madre del futbolista también relacionó la personalidad competitiva y la fortaleza mental que muestra dentro de la cancha con la crianza que recibió. “O sea, esa mentalidad y esa fuerza la sacó de mí, al criar cinco chiquillos sola”, afirmó.

Finalmente, recordó los sacrificios que debió realizar para sacar adelante a su familia y entregarles oportunidades a sus hijos. “Lo iba a dejar al colegio y me iba a trabajar a una parte, después llegaba, les cocinaba, me iba a trabajar a otro lado. A veces tres casas me salían en el día. No sé cómo lo hice, pero lo hice, gracias a Dios”, relató.

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En síntesis…