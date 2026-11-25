La Selección Chilena se decide y se la juega con todo por este nuevo entrenador.

En la Selección Chilena se sigue firme en lo que es la búsqueda de un nuevo entrenador pensando en liderar el proceso que encamine al equipo de todos en lo que son las próximas Eliminatorias Sudamericanas, en donde en Chile está el gran sueño devolver al Mundial.

Por esto, desde la directiva nacional se preparan para poner el pie en el acelerador en lo que es esta búsqueda, en donde ya parecen tener a sus principales candidatos para el puesto de entrenador.

Dentro de las últimas horas, se ha dado a conocer una importante noticia respecto a esta situación, en la que señalaron que desde ‘La Roja’ acercarán posturas con un sorpresivo entrenador, que le estaría ganando la pulseada al mismísimo Manuel Pellegrini.

Se trata del entrenador argentino Gustavo Álvarez, quien toma fuerza para llegar a la banca de la Selección Chilena, en la que indican que desde el nuevo directorio de ‘La Roja’ esperan sostener una reunión con el DT para ofrecerle dicho cargo.

Álvarez parece ser el nuevo gran candidato en La Roja | Foto: Photosport

Así lo informó el sitio ecuatoriano ‘Mr Offsider’ en su cuenta de ‘X’, quienes indicaron que desde la Selección Chilena parecieron tomar la decisión sobre la elección de su nuevo entrenador y este sería el ex DT de la Universidad de Chile, quien hoy dirige a la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

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“El nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile espera mantener una reunión formal con Gustavo Álvarez durante los primeros días de diciembre para ofrecerle la dirección técnica de la selección chilena”.

“El entrenador tiene contrato con Liga Deportiva Universitaria hasta finales de 2027, pero estaría abierto a negociar una salida de mutuo acuerdo si se presenta un reto que le resulte más atractivo”, informaron.

Se espera que en las próximas semanas puedan existir novedades importantes sobre el futuro entrenador de la Selección Chilena, en la que Gustavo Álvarez parece tomar ventaja en esta carrera.

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