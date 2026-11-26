Zagreb recibe a Leverkusen este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Maksimir. Zagreb viene de ganarle 2-0 a Sunderland y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Leverkusen viene de caer 0-1 ante Marseille y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Zagreb y Leverkusen
Zagreb (4-3-3): Dominik Kotarski, Moris Valinčić, Niko Galešić, Sergi Domínguez, Bruno Goda, Lukas Kačavenda, Josip Mišić, Luka Stojković, Mateo Lisica, Dion Beljo, Mislav Oršić.
Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Robert Andrich, Ibrahim Maza, Aleix García, Jonas Hofmann, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martínez.
Bajas y ausentes de Zagreb y Leverkusen
Zagreb:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Leverkusen:
- Guéla Doué (lesión en el gemelo)
- Christian Kofane (lesión en el muslo)
- Kennet Eichhorn (enfermedad; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Martin Terrier (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
La previa de Zagreb y Leverkusen: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 14:45 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Maksimir
- Próximo partido de Zagreb: vs. Rennes, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de Leverkusen: vs. Beşiktaş, jueves 10 de diciembre