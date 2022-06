Paola Hinojosa no aguantó más tras la goleada que sufrieron ante las Leonas y lanzó munició gruesa contra la dirigencia de Deportes La Serena.

Universidad de Chile apabulló por 10-0 a Deportes La Serena en el Campeonato Nacional Femenino, un resultado que provocó la ira de la arquera granate, Paola Hinojosa, quien no aguantó más y se lanzó con todo contra la dirigencia.

A través de sus redes sociales se refirió a las condiciones precarias con las que trabaja junto a sus compañeras y apuntó fuerte a los directivos papayeros. “Masticando la mierda de dirigencia que hay, masticando goleadas, comentarios de gente ‘jamón’ como dijo Claudio Bravo. Tantas injusticias y gastos de pensar en estos pobres weones que están más arriba al mando de Deportes La Serena”, lanzó.

Fue más allá y la golera se refirió a las grandes diferencias que existe con otros clubes que se han tomado enserio el desarrollo de su equipo femenino.

“A nosotras nos queda defender a esta institución miserable, somos las que todos los fines de semana ponemos la cara con rivales que están 3 o 5 escalones más arriba por algo tan básico como el apoyo y no solo monetario”, profundizó.

Deportes La Serena fue arrollada por la U en el torneo femenino. / FOTO: Deportes La Serena

En ese sentido, reveló un hecho insólito que le tocó vivir junto a sus compañeras previo a un partido. “Hablo de apoyo general, que no nos dejen calentar con mis compañeras en la cancha de pasto porque probablemente la ensuciemos”, agregó.

Finalmente, Hinojosa advirtió que no le preocupan las consecuencias de esta publicación en sus redes sociales. “No tengo nada que perder y eso me da igual, pero ya cuántas más de esta institución mafiosa que se presta solo para fotos”, cerró.