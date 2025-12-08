En Colo Colo la desilusión es total luego de no poder clasificar a una copa internacional para el próximo año, donde el Cacique terminó en la octava posición de la Liga de Primera 2025.

El domingo el cuadro popular perdió por 2-1 ante Audax Italiano en la última fecha del torneo, resultado que los dejó fuera de zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Al Cacique le bastaba con vencer a los Itálicos para meterse en el certamen continental, ya que en paralelo Ñublense goleó por 5-0 a Cobresal en Chillán.

Tras la derrota, este lunes el plantel de Colo Colo debió presentarse en el Estadio Monumental, pese a que fue feriado en nuestro país, donde los jugadores recibieron la pauta de las vacaciones.

En la instancia, algunos también habrían aprovechado de despedirse de sus compañeros y funcionarios, considerando que terminan su vínculo con el club.

A la cita también llegó el entrenador Fernando Ortiz y el gerente deportivo Daniel Morón, aunque nadie quiso dar declaraciones, ni en la entrada ni a la salida de La Ruca.

Cabe recordar que el directorio de Blanco y Negro revisará el contrato del técnico argentino, tal como estaba estipulado si no conseguía la clasificación internacional, donde incluso en los próximos días podría ser despedido. Su vínculo inicial era hasta diciembre del 2026, pero con una cláusula de revisión.

¿Cuándo empezará la pretemporada de Colo Colo?

El plantel de Colo Colo tendrá casi cuatro semanas de vacaciones, pues el inicio de la pretemporada quedó agendado para el sábado 3 de enero del 2026, donde se harán las mediciones médicas, para luego continuar con los trabajos en el complejo deportivo del Sifup, en la comuna de Pirque.

