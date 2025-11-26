Como cada fin de temporada, la señal oficial del fútbol chileno TNT SPORTS anunció la apertura oficial de las votaciones para la Gala Crack 2025, la ceremonia que reconoce a los mejores futbolistas del campeonato nacional en sus distintas categorías.

A partir de este miércoles, los hinchas podrán elegir a sus favoritos a través del sitio oficial de TNT SPORTS.

Los nominados de Colo Colo y la U

Pese a un año complejo, los albos están presentes con una destacada participación en la lista de candidatos. Entre los nominados de Colo-Colo se encuentran:

Arturo Vidal – Mejor volante central

Vicente Pizarro – Mejor volante derecho

Claudio Aquino – Mejor volante izquierdo

Lucas Cepeda – Mejor delantero derecho

Javier Correa – Mejor delantero centro

En el caso de la Universidad de Chile, los azules han tenido un año destacado, con un nivel que los ha llevado a estar en la tercera posición del campeonato y compitiendo de buena forma en el plano internacional. Los nominados azules:

Marcelo Díaz – Mejor volante central

Charles Aránguiz – Mejor volante derecho

Javier Altamirano – Mejor volante izquierdo

Lucas Di Yorio – Mejor delantero centro

Lucas Assadi – Mejor delantero izquierdo

Matías Sepúlveda – Mejor lateral izquierdo

Fabián Hormazábal – Mejor lateral derecho

Franco Calderón – Mejor central derecho

Matías Zaldivia – Mejor central izquierdo

Gabriel Castellón – Mejor arquero

Todas las nominaciones

MEJOR ARQUERO

Vicente Bernedo (U. Católica)

Omar Carabalí (O’Higgins)

Gabriel Castellón (U. de Chile)

Sebastián Pérez (Palestino)

Diego Sánchez (Coquimbo Unido)

MEJOR LATERAL DERECHO

Cristopher Barrera (Cobresal)

Bernardo Cerezo (Ñublense)

Jorge Espejo (Audax Italiano)

Fabián Hormazábal (U. de Chile)

Francisco Salinas (Coquimbo Unido)

MEJOR CENTRAL DERECHO

Bruno Cabrera (Coquimbo Unido)

Franco Calderón (U. de Chile)

Enzo Ferrario (Audax)

Daniel González (U. Católica)

Alan Robledo (O’Higgins)

MEJOR CENTRAL IZQUIERDO

Branco Ampuero (U. Católica)

Manuel Fernández (Coquimbo)

Germán Guiffrey (Audax Italiano)

Cristián Toro (Cobresal)

Matías Zaldivia (U. de Chile)

MEJOR LATERAL IZQUIERDO

Juan Cornejo (Coquimbo Unido)

Eugenio Mena (U.Católica)

Esteban Matus (Audax Italiano)

Luis Pavez (O’Higgins)

Matías Sepúlveda (U. de Chile)

MEJOR VOLANTE CENTRAL

Marcelo Díaz (U. de Chile)

Sebastián Galani (Coquimbo Unido)

Matías Lugo (O´Higgins)

Gary Medel (U.Católica)

Arturo Vidal (Colo Colo)

MEJOR VOLANTE DERECHO

Charles Aránguiz (U. de Chile)

Cristián Cuevas (U. Católica)

Jorge Henríquez (Cobresal)

Bryan Rabello (O´Higgins)

Vicente Pizarro (Colo Colo)

MEJOR VOLANTE IZQUIERDO

Joe Abrigo (Palestino)

Javier Altamirano (U. de Chile)

Claudio Aquino (Colo Colo)

Matías Palavecino (Coquimbo Unido)

Leonardo Valencia (Audax Italiano)

MEJOR DELANTERO DERECHO

Eduard Bello (U.Católica)

Bryan Carrasco (Palestino)

Lucas Cepeda (Colo Colo)

Luis Guerra (Dep. Limache)

Cristián Zavala (Coquimbo Unido)

MEJOR DELANTERO CENTRO

Lionel Altamirano (Huachipato)

Javier Correa (Colo Colo)

Lucas Di Yorio (U. de Chile)

Cecilio Waterman (Coquimbo Unido)

Fernando Zampedri (U. Católica)

MEJOR DELANTERO IZQUIERDO

Pablo Aránguiz (U. Española)

Lucas Assadi (U. de Chile)

Daniel Castro (Limache)

Clemente Montes (U. Católica)

Jeisson Vargas (La Serena)

MEJOR JUGADOR JOVEN

Benjamín Chandía (Coquimbo)

Felipe Faúndez (O’Higgins)

Ian Garguez (Palestino)

Maximiliano Gutiérrez (Huachipato)

Emiliano Ramos (Everton)

MEJOR ENTRENADOR

Gustavo Álvarez (U. de Chile)

Lucas Bovaglio (Palestino)

Esteban González (Coquimbo Unido)

Daniel Garnero (U.Católica)

Francisco Meneghini (O’Higgins)

MEJOR JUGADOR ASCENSO

Cristian Campestrini, U. de concepción

Aldrix Jara, Cobreloa

Thomas Jones, Deportes Copiapó

Joaquín Larrivey, deportes concepción

Jorge Luna, Santiago Wanderers

JUGADOR CRACK 2025

Diego Sánchez (Coquimbo)

Matías Zaldivia (U. de Chile)

Bruno Cabrera (Coquimbo)

Sebastián Galani (Coquimbo)

Charles Aránguiz (U. de Chile)

Matías Palavecino (Coquimbo)

Leonardo Valencia (Audax Italiano)

Lucas Assadi (U. de Chile)

Fernando Zampedri (U. Católica)

Lucas Cepeda (Colo Colo)

MEJOR GOL

Joe Abrigo (Palestino)

Sebastian Gallegos (D. La Serena)

Nicolás Johansen (Coquimbo U.)

Jeisson Vargas (D. La Serena)

Luis Pavez (O’Higgins)

MEJORA ATAJADA

Vicente Bernedo ante Coquimbo U. (fecha 2)

Ignacio González ante Huachipato (fecha 2)

Tomás Ahumada ante Unión Española (fecha 8)

Omar Carabalí ante Huachipato (fecha 16)

Sebastián Pérez ante Coquimbo U. (fecha 27)

Cómo pueden votar los hinchas…

La votación ya está disponible en: www.tntsports.cl/gala-crack