Como cada fin de temporada, la señal oficial del fútbol chileno TNT SPORTS anunció la apertura oficial de las votaciones para la Gala Crack 2025, la ceremonia que reconoce a los mejores futbolistas del campeonato nacional en sus distintas categorías.
A partir de este miércoles, los hinchas podrán elegir a sus favoritos a través del sitio oficial de TNT SPORTS.
Los nominados de Colo Colo y la U
Pese a un año complejo, los albos están presentes con una destacada participación en la lista de candidatos. Entre los nominados de Colo-Colo se encuentran:
- Arturo Vidal – Mejor volante central
- Vicente Pizarro – Mejor volante derecho
- Claudio Aquino – Mejor volante izquierdo
- Lucas Cepeda – Mejor delantero derecho
- Javier Correa – Mejor delantero centro
En el caso de la Universidad de Chile, los azules han tenido un año destacado, con un nivel que los ha llevado a estar en la tercera posición del campeonato y compitiendo de buena forma en el plano internacional. Los nominados azules:
- Marcelo Díaz – Mejor volante central
- Charles Aránguiz – Mejor volante derecho
- Javier Altamirano – Mejor volante izquierdo
- Lucas Di Yorio – Mejor delantero centro
- Lucas Assadi – Mejor delantero izquierdo
- Matías Sepúlveda – Mejor lateral izquierdo
- Fabián Hormazábal – Mejor lateral derecho
- Franco Calderón – Mejor central derecho
- Matías Zaldivia – Mejor central izquierdo
- Gabriel Castellón – Mejor arquero
Todas las nominaciones
MEJOR ARQUERO
- Vicente Bernedo (U. Católica)
- Omar Carabalí (O’Higgins)
- Gabriel Castellón (U. de Chile)
- Sebastián Pérez (Palestino)
- Diego Sánchez (Coquimbo Unido)
MEJOR LATERAL DERECHO
- Cristopher Barrera (Cobresal)
- Bernardo Cerezo (Ñublense)
- Jorge Espejo (Audax Italiano)
- Fabián Hormazábal (U. de Chile)
- Francisco Salinas (Coquimbo Unido)
MEJOR CENTRAL DERECHO
- Bruno Cabrera (Coquimbo Unido)
- Franco Calderón (U. de Chile)
- Enzo Ferrario (Audax)
- Daniel González (U. Católica)
- Alan Robledo (O’Higgins)
MEJOR CENTRAL IZQUIERDO
- Branco Ampuero (U. Católica)
- Manuel Fernández (Coquimbo)
- Germán Guiffrey (Audax Italiano)
- Cristián Toro (Cobresal)
- Matías Zaldivia (U. de Chile)
MEJOR LATERAL IZQUIERDO
- Juan Cornejo (Coquimbo Unido)
- Eugenio Mena (U.Católica)
- Esteban Matus (Audax Italiano)
- Luis Pavez (O’Higgins)
- Matías Sepúlveda (U. de Chile)
MEJOR VOLANTE CENTRAL
- Marcelo Díaz (U. de Chile)
- Sebastián Galani (Coquimbo Unido)
- Matías Lugo (O´Higgins)
- Gary Medel (U.Católica)
- Arturo Vidal (Colo Colo)
MEJOR VOLANTE DERECHO
- Charles Aránguiz (U. de Chile)
- Cristián Cuevas (U. Católica)
- Jorge Henríquez (Cobresal)
- Bryan Rabello (O´Higgins)
- Vicente Pizarro (Colo Colo)
MEJOR VOLANTE IZQUIERDO
- Joe Abrigo (Palestino)
- Javier Altamirano (U. de Chile)
- Claudio Aquino (Colo Colo)
- Matías Palavecino (Coquimbo Unido)
- Leonardo Valencia (Audax Italiano)
MEJOR DELANTERO DERECHO
- Eduard Bello (U.Católica)
- Bryan Carrasco (Palestino)
- Lucas Cepeda (Colo Colo)
- Luis Guerra (Dep. Limache)
- Cristián Zavala (Coquimbo Unido)
MEJOR DELANTERO CENTRO
- Lionel Altamirano (Huachipato)
- Javier Correa (Colo Colo)
- Lucas Di Yorio (U. de Chile)
- Cecilio Waterman (Coquimbo Unido)
- Fernando Zampedri (U. Católica)
MEJOR DELANTERO IZQUIERDO
- Pablo Aránguiz (U. Española)
- Lucas Assadi (U. de Chile)
- Daniel Castro (Limache)
- Clemente Montes (U. Católica)
- Jeisson Vargas (La Serena)
MEJOR JUGADOR JOVEN
- Benjamín Chandía (Coquimbo)
- Felipe Faúndez (O’Higgins)
- Ian Garguez (Palestino)
- Maximiliano Gutiérrez (Huachipato)
- Emiliano Ramos (Everton)
MEJOR ENTRENADOR
- Gustavo Álvarez (U. de Chile)
- Lucas Bovaglio (Palestino)
- Esteban González (Coquimbo Unido)
- Daniel Garnero (U.Católica)
- Francisco Meneghini (O’Higgins)
MEJOR JUGADOR ASCENSO
- Cristian Campestrini, U. de concepción
- Aldrix Jara, Cobreloa
- Thomas Jones, Deportes Copiapó
- Joaquín Larrivey, deportes concepción
- Jorge Luna, Santiago Wanderers
JUGADOR CRACK 2025
- Diego Sánchez (Coquimbo)
- Matías Zaldivia (U. de Chile)
- Bruno Cabrera (Coquimbo)
- Sebastián Galani (Coquimbo)
- Charles Aránguiz (U. de Chile)
- Matías Palavecino (Coquimbo)
- Leonardo Valencia (Audax Italiano)
- Lucas Assadi (U. de Chile)
- Fernando Zampedri (U. Católica)
- Lucas Cepeda (Colo Colo)
MEJOR GOL
- Joe Abrigo (Palestino)
- Sebastian Gallegos (D. La Serena)
- Nicolás Johansen (Coquimbo U.)
- Jeisson Vargas (D. La Serena)
- Luis Pavez (O’Higgins)
MEJORA ATAJADA
- Vicente Bernedo ante Coquimbo U. (fecha 2)
- Ignacio González ante Huachipato (fecha 2)
- Tomás Ahumada ante Unión Española (fecha 8)
- Omar Carabalí ante Huachipato (fecha 16)
- Sebastián Pérez ante Coquimbo U. (fecha 27)
Cómo pueden votar los hinchas…
La votación ya está disponible en: www.tntsports.cl/gala-crack