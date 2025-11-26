Como cada fin de temporada, la señal oficial del fútbol chileno TNT SPORTS anunció la apertura oficial de las votaciones para la Gala Crack 2025, la ceremonia que reconoce a los mejores futbolistas del campeonato nacional en sus distintas categorías.

A partir de este miércoles, los hinchas podrán elegir a sus favoritos a través del sitio oficial de TNT SPORTS.

Los nominados de Colo Colo y la U

Pese a un año complejo, los albos están presentes con una destacada participación en la lista de candidatos. Entre los nominados de Colo-Colo se encuentran:

  • Arturo Vidal – Mejor volante central
  • Vicente Pizarro – Mejor volante derecho
  • Claudio Aquino – Mejor volante izquierdo
  • Lucas Cepeda – Mejor delantero derecho
  • Javier Correa – Mejor delantero centro

En el caso de la Universidad de Chile, los azules han tenido un año destacado, con un nivel que los ha llevado a estar en la tercera posición del campeonato y compitiendo de buena forma en el plano internacional. Los nominados azules:

  • Marcelo Díaz – Mejor volante central
  • Charles Aránguiz – Mejor volante derecho
  • Javier Altamirano – Mejor volante izquierdo
  • Lucas Di Yorio – Mejor delantero centro
  • Lucas Assadi  – Mejor delantero izquierdo
  • Matías Sepúlveda  – Mejor lateral izquierdo
  • Fabián Hormazábal  – Mejor lateral derecho
  • Franco Calderón  – Mejor central derecho
  • Matías Zaldivia  – Mejor central izquierdo
  • Gabriel Castellón  – Mejor arquero

Todas las nominaciones

MEJOR ARQUERO

  • Vicente Bernedo (U. Católica)
  • Omar Carabalí (O’Higgins)
  • Gabriel Castellón (U. de Chile)
  • Sebastián Pérez (Palestino)
  • Diego Sánchez (Coquimbo Unido)

MEJOR LATERAL DERECHO

  • Cristopher Barrera (Cobresal)
  • Bernardo Cerezo (Ñublense)
  • Jorge Espejo (Audax Italiano)
  • Fabián Hormazábal (U. de Chile)
  • Francisco Salinas (Coquimbo Unido)

MEJOR CENTRAL DERECHO

  • Bruno Cabrera (Coquimbo Unido)
  • Franco Calderón (U. de Chile)
  • Enzo Ferrario (Audax)
  • Daniel González (U. Católica)
  • Alan Robledo (O’Higgins)

MEJOR CENTRAL IZQUIERDO

  • Branco Ampuero (U. Católica) 
  • Manuel Fernández (Coquimbo)
  • Germán Guiffrey (Audax Italiano)
  • Cristián Toro (Cobresal)
  • Matías Zaldivia (U. de Chile)

MEJOR LATERAL IZQUIERDO

  • Juan Cornejo (Coquimbo Unido)
  • Eugenio Mena (U.Católica)
  • Esteban Matus (Audax Italiano)
  • Luis Pavez (O’Higgins)
  • Matías Sepúlveda (U. de Chile)

MEJOR VOLANTE CENTRAL

  • Marcelo Díaz (U. de Chile)
  • Sebastián Galani (Coquimbo Unido)
  • Matías Lugo (O´Higgins)
  • Gary Medel (U.Católica)
  • Arturo Vidal (Colo Colo)

MEJOR VOLANTE DERECHO

  • Charles Aránguiz (U. de Chile)
  • Cristián Cuevas (U. Católica)
  • Jorge Henríquez (Cobresal)
  • Bryan Rabello (O´Higgins)
  • Vicente Pizarro (Colo Colo)

MEJOR VOLANTE IZQUIERDO

  • Joe Abrigo (Palestino)
  • Javier Altamirano (U. de Chile)
  • Claudio Aquino (Colo Colo)
  • Matías Palavecino (Coquimbo Unido)
  • Leonardo Valencia (Audax Italiano)

MEJOR DELANTERO DERECHO

  • Eduard Bello (U.Católica)
  • Bryan Carrasco (Palestino)
  • Lucas Cepeda (Colo Colo)
  • Luis Guerra (Dep. Limache)
  • Cristián Zavala (Coquimbo Unido)

MEJOR DELANTERO CENTRO

  • Lionel Altamirano (Huachipato)
  • Javier Correa (Colo Colo)
  • Lucas Di Yorio (U. de Chile)
  • Cecilio Waterman (Coquimbo Unido)
  • Fernando Zampedri (U. Católica)

MEJOR DELANTERO IZQUIERDO

  • Pablo Aránguiz (U. Española)
  • Lucas Assadi (U. de Chile)
  • Daniel Castro (Limache)
  • Clemente Montes (U. Católica)
  • Jeisson Vargas (La Serena)

MEJOR JUGADOR JOVEN

  • Benjamín Chandía (Coquimbo)
  • Felipe Faúndez (O’Higgins)
  • Ian Garguez (Palestino)
  • Maximiliano Gutiérrez (Huachipato)
  • Emiliano Ramos (Everton)

MEJOR ENTRENADOR

  • Gustavo Álvarez (U. de Chile)
  • Lucas Bovaglio (Palestino)
  • Esteban González (Coquimbo Unido)
  • Daniel Garnero (U.Católica)
  • Francisco Meneghini (O’Higgins)

MEJOR JUGADOR ASCENSO

  • Cristian Campestrini, U. de concepción 
  • Aldrix Jara, Cobreloa
  • Thomas Jones, Deportes Copiapó 
  • Joaquín Larrivey, deportes concepción 
  • Jorge Luna, Santiago Wanderers

JUGADOR CRACK 2025

  • Diego Sánchez (Coquimbo)
  • Matías Zaldivia (U. de Chile)
  • Bruno Cabrera (Coquimbo)
  • Sebastián Galani (Coquimbo)
  • Charles Aránguiz (U. de Chile)
  • Matías Palavecino (Coquimbo)
  • Leonardo Valencia (Audax Italiano)
  • Lucas Assadi (U. de Chile)
  • Fernando Zampedri (U. Católica)
  • Lucas Cepeda (Colo Colo)

MEJOR GOL

  • Joe Abrigo (Palestino)
  • Sebastian Gallegos (D. La Serena)
  • Nicolás Johansen (Coquimbo U.)
  • Jeisson Vargas (D. La Serena)
  • Luis Pavez (O’Higgins)  

MEJORA ATAJADA

  • Vicente Bernedo ante Coquimbo U. (fecha 2)
  • Ignacio González ante Huachipato (fecha 2)
  • Tomás Ahumada ante Unión Española (fecha 8)
  • Omar Carabalí ante Huachipato (fecha 16)
  • Sebastián Pérez ante Coquimbo U. (fecha 27)

Cómo pueden votar los hinchas…

La votación ya está disponible en: www.tntsports.cl/gala-crack