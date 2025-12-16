Walter Damián Montillo vivió una noche especial en el estadio Nacional al despedirse del fútbol profesional ante el incesante aliento de los hinchas de Universidad de Chile, club que marcó su etapa como futbolista en Chile.

Rodeado de amigos y ex compañeros en la U y otros clubes, el exfutbolista -quien había colgado los botines en febrero de 2021- vivió un momento especial junto a su hijo Santino, quien se robó la película en el Nacional.

El hijo mayor de la ‘Ardilla’ ingresó en el segundo tiempo bajo una ovación de la hinchada azul. Santino recibió la cinta de capitán y de inmediato se fue en busca del gol en el área rival.

El gol de Santino Montillo que emocionó a todos en el Nacional

El premio llegaría minutos después cuando tras recibir un balón en el área definió ante la salida de Cristóbal Campos. El gol provocó el estallido del estadio completo, quien aplaudió hasta el cansancio el gol del ídolo azul.

Tras el gol, el pequeño corrió a buscar los abrazos de su padre y compañeros de equipo quienes emocionados abrazaron al hijo mayor de la ‘Ardilla’. En tanto, el relator Alejandro Lorca también vibró con el gol de Santino.

“Lo gritamos con el alma, Santino Montillo que le ha ganado a la vida dice presente. Hace unos años ganó el partido más importante de su vida y hoy dice presente junto a su padre”, relató Lorca en la transmisión de TNT Sports.

De esta manera, el hijo de Walter Montillo le puso la guinda al pastel, en una noche inolvidable para los hinchas azules quienes volvieron a vibrar y recordar los mejores momentos del exvolante con la camiseta azul.