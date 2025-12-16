El exfutbolista Walter Montillo tuvo un emotivo momento minutos antes de disputar su partido de despedida del fútbol profesional. El ex ’10’ y referente de Universidad de Chile no aguantó las lágrimas tras repasar los mejores momentos de su carrera.

Antes de ingresar al campo de juego del Estadio Nacional, la ‘Ardilla’ compartió unos minutos con TNT Sports y, junto a su esposa e hijos, presenció un emotivo video que la señal le preparó en su homenaje donde mostraron los mejores momentos del argentino en la U.

Tras repasar su etapa en los azules donde se transformó en el ‘Buque Insigne’ de aquel campeonato en el Apertura 2009, Montillo no aguantó las lágrimas y se emocionó profundamente.

Walter Montillo en su última etapa en la U, en 2020 y 2021 (Photosport).

“Es un día muy importante para mí”, dijo con la voz quebrada, para luego agregar: “Agradezco mucho a la gente, todavía no salí. Agradezco a los periodistas por el respeto de estos años, a pesar de los años que me retiré”.

“Los quiero mucho, no sólo al hincha de la U sino que a todo Chile que me ha tratado muy bien”, señaló antes de entrar a la cancha y volver a emocionarse con el aliento de miles de hinchas de la U que llegaron en masa para despedir a Walter Damián.