Colo Colo tiene listo a su primer refuerzo de este mercado de fichajes con miras a la temporada 2026. El Cacique se puso las pilas rápidamente y la dirigencia alba habría llegado a un acuerdo total con un lateral derecho.

Se trata del chileno Matías Fernández Cordero, quien viene de finalizar contrato en Independiente del Valle, por lo que retornará al país después de tres temporadas y media en Ecuador.

Así lo adelantó esta tarde ‘El Deportivo’ de La Tercera, quienes dieron como listo el acuerdo entre Colo Colo y el futbolista de 30 años, que también ha sido seleccionado nacional.

“El club alcanzó un acuerdo con Matías Fernández, lateral derecho chileno que llega tras su paso por Independiente del Valle de Ecuador”, informaron desde el matutino.

El oriundo de Valparaíso era una de las opciones que barajaban en el Cacique junto a Francisco Salinas de Coquimbo Unido, quien también estaría cerca de arribar al Estadio Monumental.

Sus contrataciones respondes a ser los reemplazantes de Mauricio Isla y Óscar Opazo. El Huaso dejó el cuadro popular luego que no se le renovara el contrato para 2026, mientras que el Torta se fue por mutuo acuerdo con el club.

Eso sí, ahora falta la aprobación final del directorio de Blanco y Negro, lo que sería un mérito trámite en la reunión que llevarán a cabo este viernes.

Los números de Matías Fernández

El carrilero diestro viene de disputar 42 partidos esta temporada, donde aportó con cuatro asistencias. En su etapa en Independiente del Valle consiguió cinco títulos, entre ellos la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa 2023.

Matías Fernández es el primer refuerzo de Colo Colo para el 2026. (Foto: IDV)

En síntesis