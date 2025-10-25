El día de ayer se inicio el camino a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027, en donde de manera inédita se disputará la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, torneo que tiene un sistema de todos contra todos.

Chile tuvo un amargo debut ante Venezuela en tierras llaneras, donde tuvo buenas oportunidades para anotar, pero careció de finiquito. La Roja, finalmente, se terminó trayendo una igualdad sin goles a suelo chileno.

Ecuador, por otro lado, tuvo un auspicioso debut tras derrotar por 4-0 a Bolivia en la altura de El Alto, resultado similar al de Colombia, país que superó a Perú por 4-1 en un compromiso disputado en la ciudad de Medellín.

Argentina, uno de los favoritos para quedarse con el primer lugar, derrotó a Paraguay por 3-1 y arrancó con el pie derecho la clasificación a la copa del mundo donde en la próxima fecha tendrá un clásico ante Uruguay.

Cabe recordar que, como Brasil es el anfitrión del torneo, no participará de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. Lo anterior significa que todas las fechas habrá una selección que quedará libre por ser impar.

El primero y el segundo de la tabla se clasificarán de manera directa a la cita mundialista, mientras que el tercero y el cuarto irán a un repechaje para determinar su presencia en tierras brasileñas el 2027.

¡LA TABLA!