Claudio Bravo salió con molestias físicas en el minuto 70 en el triunfo 2-0 del Betis frente al Ferencvaros por la quinta fecha de la Europa League 2021/2022 en el Estadio Benito Villamarín. El arquero bicampeón de América se refirió al cambio.

"Metieron un balón profundo en el segundo tiempo y salgo de 0 a 100 en una acción de tres metros, ahí se me contrajo el aductor. Es precaución, vamos 2-0, partido tranquilo, controlado, no es la idea hacerse más daño", dijo en diálogo con ESPN F90.

"Hay que pensar en frío, o me quedaba 20 minutos más y corro riesgo de una lesión mayor o abandono en el momento justo donde no es una lesión tan grave. Creo que la edad no tiene nada que ver. Si ves los parámetros de lesiones que hemos tenido aquí creo que el que menos ha tenido he sido yo. Si preguntas, el que menos pasa por la camilla soy yo. El que más minutos y kilómetros tiene soy yo. Lamentablemente, ahora me tocó esa sensación, pero soy de los que menos se lesiona", añadió el capitán de la Selección Chilena.

Bravo además se mostró satisfecho por la participación del Betis en la Europa League, el equipo de Manuel Pellegrini llegó a 10 unidades en cinco encuentros y ya está clasificado a 16vos de la competición en el Grupo G junto al Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz.

"Era el objetivo que teníamos en mente desde el inicio de la competición. Si bien estamos peleando en La Liga en posiciones altas no impide que podamos hacer las cosas bien en la Europa League, que es muy exigente, donde el calendario de los que estamos en selecciones nos deja poco tiempo. Habla muy bien del trabajo que se está realizando, de todos los jugadores que están sumamente implicados en esta tarea", enfatiza el golero.