Alexis Sánchez regresó hace bastante tiempo al club que lo catapultó al estrellato en Europa. Tras casi 14 años fuera de Udinese y con pasos por Barcelona, Arsenal, Manchester United, Marsella e Inter de Milán, el tocopillano quema hoy sus últimos cartuchos en el viejo continente.

Si bien se dijo que el “Maravilla” tuvo chances de regresar a viejos exclubes e incluso habría tenido ofertas de otros equipos europeos, finalmente terminó regresando al primero de sus viejos amores.

De hecho, esta tarde, en conversación con el canal oficial de la Serie A, el chileno de 36 años abrió su corazón y reveló la verdadera razón que lo llevó de vuelta al cuadro de Friuli.

“Soy un jugador que le apasiona, ama el fútbol desde que tenía 5 años y lo sigo amando hasta el día de hoy. El fútbol ha sido mi primer amor y dura hasta hoy. Y creo que para siempre“, comenzó señalando el formado en Cobreloa.

El motivo que llevó a Alexis Sánchez a volver al Udinese

Luego de expresar su amor por el deporte rey, se sinceró con los bianconeros y agregó: “Decidí esto porque me habían escrito tantos otros clubes, pero el amor y lo que siento por este club no se puede explicar en lo futbolístico y familiar. Uno tiene que volver donde te quisieron y donde te van a seguir queriendo para hacer todo lo que me gusta hacer y demostrar en el campo de juego”.

Alexis Sánchez se sincera sobre su retorno al Udinese (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

“Volver aquí a Údine es una cosa muy linda para mí, he tenido una carrera larga y linda. Espero que salga bien y jugar al fútbol, que es lo que me apasiona y me gusta”, complementó.

El gran recuerdo del Maravilla

Una de las grandes hazañas del cuadro de Friuli en el primer período de Alexis Sánchez en dicho club, fue haberse metido en la Champions League. Allí, el tocopillano hacía una dupla más que letal con Antonio Di Natale.

“Toto es una copia hermosa, me encontraba bien con él y para mí es uno de los mejores que he jugado en la historia del futbol, eso que he jugado con varios espectaculares”, añadió el Maravilla.

Finalmente, lanzó que: “Recuerdo cuando fuimos a Champions, jugamos con el Milan el último partido. Ese Milan que ganaba todo con Seedorf, Gattuso, todas las figuras que en ese momento estaban. No recuerdo si empatamos o ganamos, pero fue algo muy lindo porque después de eso fuimos a Champions”.