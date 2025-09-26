Colo Colo recibió esta tarde a Deportes Iquique por la Liga de Primera 2025, partido que marcará el cierre para los albos de cara al receso por el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en nuestro país.

El cuadro popular se impuso cómodamente. Marcos Bolados puso el primero. Luego en la segunda parte fueron letales; Mauricio Isla anotó el segundo a los 64′, posteriormente de pena, Claudio Aquino puso el tercero a los 81′ y Arturo Vidal puso el cuarto en el 86′.

Dos de las máximas figuras del “Cacique” en el último tiempo son sin dudas Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, jugadores que en este mercado recién pasado estuvieron cerca de partir del cuadro de Macul.

Si bien su salida no se concretó en dicho momento, esta vez, estarían siendo observados por veedores de grandes ligas del mundo como lo son la brasileña, la francesa y la siempre exigente Serie A de Italia.

Vicente Pizarro y Lucas Cepeda son seguidos por poderosas ligas: agentes los vieron hoy con Colo Colo

Así lo informó el periodista Jorge “Coke” Hevia, quien a través de su cuenta de X, reveló que: “En este momento en el Monumental, y aprovechando el Mundial sub20, veedores de Brasil, Italia y Francia viendo a Vicente Pizarro y Lucas Cepeda”.

Tanto el volante como el delantero del “Cacique” hicieron un gran partido esta jornada. De hecho, Lucas Cepeda fue sin dudas una de las grandes figuras y, pese a no anotar, estuvo cerca de marcar dos megagolazos.

Vicente Pizarro y Lucas Cepeda son seguidos de cerca por agentes de varias ligas (Foto: Andres Pina/Photosport)

Ambos jugadores de hecho urdieron la jugada del primer gol. Un gran pase del porteño hacia el hijo del “Kaiser” y luego una habilitación de este último a Bolados, significó el 1 a 0 para Colo Colo.

Aún restan voces oficiales que se refieran a esta información. Con el correr de los días, tal vez Aníbal Mosa o alguno de los agentes de cada jugador entregue mayores novedades al respecto.