Alexis Sánchez sorprendió a todos en España, y es que contra todo pronóstico el delantero chileno está lista para volver a las canchas y ser considerado por el técnico Matías Almeyda en el Sevilla.

Tras sufrir una lesión al bíceps femoral el pasado 24 de octubre, se esperaba que el bicampeón de América demorara al menos cinco semanas en recuperarse, sin embargo en España apuntan que el tocopillano ya está de vuelta.

Según apunta Mundo Deportivo, “Alexis se ha sometido a pruebas médicas antes de la sesión de trabajo después de que el chileno haya mostrado su evolución en su cuenta de Instagram con entrenamientos específicos mientras sus compañeros disfrutaban de jornadas de descanso”.

SEVILLE, SPAIN – SEPTEMBER 12: Alexis Sánchez of Sevilla FC looks on from the bench during the LaLiga EA Sports match between Sevilla FC and Elche CF at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on September 12, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“El delantero incluso ha estado tocando balón y rematando a puerta, lo que hace pensar que su recuperación está cercana. El objetivo de Alexis era llegar al derbi el día 30, pero no se descarta que pueda estar ya disponible para Almeyda ante el Espanyol, aunque nadie quiere caer en la precipitación”, agrega la publicación.

De esta forma, el tocopillano estaría totalmente disponible para el encuentro que el conjunto del Nervión disputará ante el Espanyol el próximo lunes 24 de noviembre en Cornellá El Prat, Barcelona. Y también para el derbi andaluz frente al Real Betis de Manuel Pellegrini, el próximo 30 del mismo mes.

Pero las buenas noticias para Alexis Sánchez no terminan ahí. Este viernes la novia del tocopillano publicó unas románticas y emotivas imágenes junto al futbolista de 36 años donde con un “1+1=3” lució su avanzado estado de embarazo, confirmando que la hija del tocopillano está pronto a nacer.

Qué canal transmite Espanyol vs. Sevilla por LaLiga

El duelo entre Espanyol y Sevilla se disputará el próximo lunes 24 de noviembre desde las 17:00 horas de Chile y podrá ser visto en TV por DSports 2 y en streaming por DGO y gratis por DAZN.