Universidad de Chile gozó de los últimos años de carrera de David Pizarro. A pesar de su vasta trayectoria en el extranjero, el mítico mediocampista decidió retirarse con la camiseta azul a fines de 2018.
Su elegancia no solo quedaba exhibida fin de semana a fin de semana en el terreno de juego, sino que también fuera de ella: se vinculaba con los mejores de la historia. Así lo detalló Franz Schultz.
En conversación con el streamer de Kick @Laorga17, el recordado volante rememoró cómo fue compartir habitación -al concentrar juntos- con el campeón de América con La Roja. Lo ejemplificó con una anécdota.
“Estaba viendo una película, estaba David Pizarro al lado. Se pone a hablar en italiano (…) me muestra la pantalla y me dice: ‘Mira, un amigo, (Francesco) Totti’. Estaba haciendo bicicleta debajo del agua en una piscina”, señaló.
“Estaba todo marcado, el viejo tenía como 40 años. Estaba todo marcado, así lleno de calugas. Y estaba haciendo bicicleta debajo el agua. Totti po’, Totti po’“, agregó el apodado Coreano.
Sus elogios a estos cracks de Universidad de Chile
A su vez, Franz Schultz aplaudió a otros de los jugadores con los que compartió en los azules entre 2016 y 2018. Entre ellos, estuvo junto a Johnny Herrera, Jean Beausejour y Gonzalo Jara.
“Deben ser de los jugadores históricamente que más han ganado: no sabes lo humildes que son. Ahora, dentro de la cancha, son competitivos a cagar“, concluyó el lateral.
