El delantero nacional, Alexis Sánchez sufrió un duro golpe en las últimas semanas defendiendo la camiseta del Sevilla, en la que durante un partido entre su club y la Real Sociedad, el atacante salió lesionado.

Dicha lesión encendió todas las alarmas en el conjunto que comanda Matías Almeyda, en la que perdían a un importante jugador para futuros duelos claves y por una fecha no menor.

El ‘Tocopillano’ fue diagnosticado con una lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho y su fecha de retorno estaba estipulada para mediados de diciembre, lo que era un duro golpe para el equipo y el mismo jugador.

Sánchez ilusiona con esta gran noticia | Foto: Getty Images

A pesar de este veredicto, el ‘Niño Maravilla’ ha trabajado con todo para poder apurar lo que es su recuperación, en la que quiere volver pronto a las canchas y en las últimas horas, dio una gran señal por aquello.

Sánchez ilusiona a todo Sevilla con su recuperación

El atacante nacional ilusionó a todos con su trabajo de recuperación, en donde subió varias historias a su Instagam trabajando en aquello, situación que ilusiona a los fanáticos.

El periodista Gonzalo Tortosa indicó en su cuenta de ‘X’ que el ‘Tocopillano’ ha intensificado lo que es su recuperación con dobles sesiones y sin días libres, en donde se pone como objetivo volver lo antes posible a las canchas.

¿Su gran objetivo? Alexis Sánchez buscar bajar lo que es su tiempo para volver a las canchas y trabaja para decir presente en el duelo que enfrentará al Sevilla ante el Real Betis, en lo que es el gran Derbi Sevillano.

El atacante nacional seguirá trabajando con todo en estos días para poder regresar al campo de juego y ser una opción para Matías Almeyda en el Sevilla.

