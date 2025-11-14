Una verdadera tormenta desataron los dichos del entrenador de la selección de Italia, Genaro Gattuso, quien cuestionó el sistema de clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas. El histórico ex futbolista lanzó duras críticas a los criterios de clasificación y apuntó directamente hacia los cupos que la FIFA le otorga a Conmebol.

“Necesitamos entender bien los criterios. Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía… Es lamentable, definitivamente necesitamos revisar los criterios”, apuntó el seleccionador italiano.

Sus dichos generaron una rápida repercusión en varios rincones del continente, y uno que decidió responderle en duros términos fue el el ex seleccionado chileno, Jorge ‘Potencia’ Vargas, quien militó casi una década en el fútbol italiano.

BERGAMO, ITALY – SEPTEMBER 05: Coach Gennaro Gattuso of Italy gesture during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Italy and Estonia at Stadio di Bergamo on September 05, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

‘Potencia’ Vargas se lanza contra Gatusso

En conversación con Bolavip Chile, el exmediocampista no se guardó nada contra Gattuso: “Me molesta el tema, es complicado y grave. Él lo ha hecho perfecto, lo ha hecho maravilloso como DT, pero Gattuso fue compañero de Rozenthal en el Glasgow en Rangers, y otro amigo mío, en la Salernitana cuando él partió”, comentó de entrada quien fuera formado en la UC.

Luego profundizó: “Él es calabrés, es del sur de Italia. Entonces que diga eso, sabiendo cómo es el fútbol sudamericano… Si Italia viniera a Sudamérica, no se clasificaría a ningún mundial. Nunca se vería en ningún mundial. Ellos juegan con San Marino, con Armenia, Luxemburgo. Ese es su grupo. O sea, ellos quedaron fuera con Suecia. Ellos no se pueden lamentar que Italia no clasifique; que vengan a jugar a Sudamérica, no clasificarían nunca”, apuntó Vargas.

En esa línea, le pidió al italiano que se “instruya” en el tema, “porque es una persona que sabe, es un buen técnico, pero no puede decir eso. No puede decir eso, porque no es normal”.

Finalmente, ‘Potencia’ le hizo una invitación a jugar en Sudamérica: “Que vaya a jugar a La Paz, que vaya a Barranquilla, que vaya a jugar a Paraguay, a Uruguay… se los comen, se los comen”.

Italia no clasifica a un Mundial desde Brasil 2014 (Getty Images).

El drama de la ‘Azzurra’

La selección de Italia, cuatro veces campeona del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006), atraviesa una crisis de la que no logra recuperarse. No va a un Mundial desde Brasil 2014 y, de cara a 2026, vuelve a estar contra las cuerdas: depende de una compleja combinación de resultados para no caer otra vez en el repechaje.