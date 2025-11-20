Cobreloa visitó a Santiago Wanderers en el Estadio Elías Figueroa Brander por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso 2025, instancia clave en la lucha por regresar a Primera División.

El duelo entre Caturros y Loínos prometía intensidad y cumplió con creces, dejando un 2-2 que mantiene la serie totalmente abierta de cara a la revancha en el Estadio Zorros del Desierto.

Recordar que el segundo encuentro está programado para este domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas, donde los naranjas buscarán cerrar la llave ante su gente.

Caturros y Loínos no se sacaron diferencias en Valparaíso | FOTO: Andres Pina/Photosport

César Bravo y su profundo análisis del Santiago Wanderers vs. Cobreloa

Tras la igualdad, el técnico César Bravo valoró la entrega de su equipo, aunque reconoció que no quedó plenamente conforme con lo mostrado en Valparaíso.

“El espíritu de los jugadores fue muy importante para resolver situaciones que se dieron, sobre todo en el primer tiempo. Estuvimos muy metidos en el fondo. No cubrimos la zona del centro, fue un partido intenso y bien jugado. Fue un buen espectáculo, un partido duro y difícil”, indicó el ex DT de Unión Española.

Aun así, Bravo reconoció cierta frustración por lo que pudo haber sido el tramite del cotejo. “Nos vamos con la tranquilidad de que podríamos haber conseguido algo más”.

Finalmente, el estratega apuntó directamente al gran déficit del equipo en la recta final del encuentro. “Faltó protagonismo en el segundo tiempo, atrevernos más. La cancha estaba muy mojada y rápida, pero después nosotros llevamos el ritmo del partido”, sentenció.

En síntesis…

Cobreloa rescató un 2-2 valioso en su visita a Santiago Wanderers por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, pero César Bravo reconoció que el equipo quedó al debe en protagonismo y atrevimiento, especialmente en el segundo tiempo.