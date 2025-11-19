La Selección Chilena atraviesa un proceso de renovación, donde los jóvenes talentos comienzan a tomar protagonismo en el combinado dirigido interinamente por Nicolás Córdova.

Tras los triunfos de La Roja en sus amistosos ante Rusia y Perú, varios futbolistas nacionales han destacado, generando interés dentro y fuera del país.

En este escenario, el jugador Darío Osorio volvió a llamar la atención gracias a gran cometido ante la Bicolor, donde demostró velocidad, capacidad de definición y presencia en los momentos claves del encuentro.

Darío Osorio se roba las miradas tanto en Chile como en Perú | FOTO: Sipa/Photosport

En Perú quedan gratamente sorprendidos con el nivel de Darío Osorio

El buen rendimiento de Osorio también ha generado repercusión en Perú, donde la prensa y especialistas destacan su proyección.

Fue en el programa de Youtube llamado Denganche que el reconocido periodista peruano Mauricio Molet de Mola se mostró entusiasmado con el crecimiento del nacido en Hijuelas.

“A Darío Osorio para mí le queda poco en esa liga, en algún punto tendrá que salir a otra liga y a otro equipo. En Chile lo ven como el futuro gran jugador”, remarcó el comunicador.

Pero Osorio no es el único futbolista chileno que ha captado la mirada de Molet de Mola y la prensa extranjera. “Ojo que a este equipo le falta Lucas Assadi (…) Están saliendo jugadores en Chile”, advirtió el comentarista incaico, destacando el potencial de una de las figuras de Universidad de Chile.

Es así como tanto Osorio como Assadi podrían ser determinantes en el presente y futuro del Equipo de Todos.

En síntesis…

El periodista peruano Mauricio Molet de Mola destacó el crecimiento de Darío Osorio tras su gran actuación con La Roja.