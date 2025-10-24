Sevilla llegó hasta la Anoeta para enfrentar a una complicada Real Sociedad en una nueva jornada de La Liga de España. Pese a los esfuerzos del equipo de Matías Almeyda, el cuadro andaluz no pudo y sumó su segunda derrota consecutiva.

Los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez fueron titulares en el elenco nervionense. Sin embargo, el exBarcelona no fue gravitante y fue reemplazado a los 53′ por Juanlu.

El lateral chileno eso sí, logró dar la asistencia del gol que significó el empate parcial de la visita. Fue en el minuto 30′ cuando Suazo aprovechó un tiro libre para habilitar al capitán Nemanja Gudelj y así anotar el 1 a 1.

Pero el poder ofensivo de Oyarzabal fue superior, ya que a los 19′ y a los 36′, anotó los dos tantos del conjunto de San Sebastián para darle un valioso triunfo a su elenco.

Así queda la tabla de posiciones de La Liga de España

Luego de este triunfo, la Real Sociedad logra escalar posiciones y salir de zona de descenso, instalándose de momento en la decimocuarta casilla de la tabla de La Liga de España.

En tanto, el Sevilla sigue en el noveno puesto y desperdició la chance de meterse en zona de clasificación a copas internacionales europeas.