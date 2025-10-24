Sevilla llegó hasta la Anoeta para enfrentar a una complicada Real Sociedad en una nueva jornada de La Liga de España. Pese a los esfuerzos del equipo de Matías Almeyda, el cuadro andaluz no pudo y sumó su segunda derrota consecutiva.

Los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez fueron titulares en el elenco nervionense. Sin embargo, el exBarcelona no fue gravitante y fue reemplazado a los 53′ por Juanlu.

El lateral chileno eso sí, logró dar la asistencia del gol que significó el empate parcial de la visita. Fue en el minuto 30′ cuando Suazo aprovechó un tiro libre para habilitar al capitán Nemanja Gudelj y así anotar el 1 a 1.

Pero el poder ofensivo de Oyarzabal fue superior, ya que a los 19′ y a los 36′, anotó los dos tantos del conjunto de San Sebastián para darle un valioso triunfo a su elenco.

Así queda la tabla de posiciones de La Liga de España

Luego de este triunfo, la Real Sociedad logra escalar posiciones y salir de zona de descenso, instalándose de momento en la decimocuarta casilla de la tabla de La Liga de España.

En tanto, el Sevilla sigue en el noveno puesto y desperdició la chance de meterse en zona de clasificación a copas internacionales europeas.

Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Real Madrid9801209+1124
2Barcelona97112410+1422
3Villarreal95221610+617
4Atlético Madrid94411610+616
5Real Betis94411510+516
6RCD Espanyol94321311+215
7Elche C. F.9351119+214
8Athletic942399014
9Sevilla104151716+113
10Alavés933398+112
11Rayo Vallecano93241110+111
12Getafe9324912-311
13Osasuna931579-210
14Valencia C. F.92341014-49
14Real Sociedad102351014-49
16Levante92251317-48
17R.C.D. Mallorca92251014-48
18Celta de Vigo9072811-37
19Real Oviedo9207416-126
20Girona9135619-136