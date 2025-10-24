El Sevilla de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez cayó ante la Real Sociedad en calidad de visitante. Ambos jugadores nacionales fueron titulares y tuvieron dispares realidades en el compromiso jugado en la Anoeta.

El conjunto andaluz cayó por 2 a 1 y suma su segunda derrota al hilo en La Liga de España. Oyarzabal anotó los dos tantos del local, mientras que Suazo dio la asistencia al capitán Gudelj para el descuento de la visita.

En el balance según la prensa sevillana, el tocopillano recibió sus primeras grandes críticas en España asegurando que no ha logrado ser el jugador que convenció a los hinchas en las primeras fechas. Y aunque ‘Suazidane’ tampoco jugó su mejor encuentro, la asistencia fue vital para darle algo de vida al equipo de Matías Almeyda.

Prensa de Sevilla le pega con todo a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez fue reemplazado a los 53 por Juanlu. Durante su estadía en el campo, no logró desequilibrar las acciones a favor de su escuadra, razón que le valió sus primeras grandes críticas desde su llegada al club.

Diario de Sevilla dijo lo siguiente sobre el tocopillano: “La deriva del juego lo fue alejando del área vasca y se quedó en un par de pases de calidad”.

Alexis Sánchez se llena de críticas tras bajo partido en Sevilla (Foto: Getty Images)

El Desmarque tuvo menos piedad con el chileno, calificándolo con nota 4 y agregando: “Tremendamente desaparecido, lejos del buen nivel que venía ofreciendo hasta ahora. También salió en la primera ventana de cambios”.

Estadio Deportivo en tanto fue el más piadoso con Alexis: “Muy batallador el chileno aunque no tan acertado como en partidos anteriores. Disfruta más cuando entra en contacto con la pelota y en una primera parte tan caótica no pudo hacerlo. Eso sí, el ’10’ siempre dirige dentro del campo y ayuda tanto en ataque como en defensa“.

Gabriel Suazo recibe elogios pese a la derrota

En tanto, Gabriel Suazo zafó de las críticas más despiadadas. Diario de Sevilla eso sí tampoco fue muy piadoso: “Enrerado con la pelota con frecuencia”.

El Desmarque por su parte agregó: “Partido correcto del chileno en defensa, pero con poco mordiente arriba y prácticamente sin ideas”.

Gabriel Suazo se salva de las críticas más duras pese a la caída del Sevilla (Photo By Ricardo Larreina/Europa Press via Getty Images)

Finalmente, Estadio Deportivo también lo elogió: “Fue el encargado de botar la falta que acabó en el gol de Gudelj. Tuvo mucho trabajo con las internadas de Guedes. Siempre atento a los balones sueltos para recuperar muchos balones aunque le faltó chispa en ataque”.