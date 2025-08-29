Es sabido que Alexis Sánchez no lo está pasando nada de bien en Italia. Pese a que se especuló de un paso al fútbol turco, el delantero chileno terminó quedándose en el Udinese.

El tema es que -otra vez- se integró tarde a la temporada del equipo Friuli y no ha podido estar presente en los primeros partidos de su equipo, algo que obviamente no lo tiene contento.

Este viernes el Niño Maravilla utilizó su cuenta de Instagram para subir una escena de Rocky 4 donde el entrenador Duke le habla al icónico boxeador antes de su memorable combate con el ruso Iván Drago.

“Deberás pasar por un infierno, peor que cualquier pesadilla que hayas soñado. Pero al final, sé que acabarás venciendo… Sabes lo que tienes que hacer”, fueron las palabras del DT.

Es decir, Alexis entiende que lo está pasando pésimo, pero que terminará jugando y volviendo al nivel que todos esperamos.

El enigmático mensaje de Alexis Sánchez.

¿Alexis Sánchez estará las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Chilena?

Nicolás Córdova, el DT interino de La Roja, para los duelos ante Brasil y Uruguay, no llamó a Alexis Sánchez, ni a ningún jugador de la Generación Dorada.