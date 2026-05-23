Este sábado se disputaron los partidos que definieron la zona de descenso en La Liga de España, que cierra su temporada 2025-2026.

Este fin de semana llega a su final la temporada 2025-2026 de La Liga de España, donde este sábado se disputaron nueve partidos, definiéndose los equipos que caen al descenso.

En esta etapa habían tres chilenos comprometidos, pues el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo llegaba con un 90% de posibilidades de quedarse en Primera División.

Y así fue, porque el cuadro nervionense pese a que cayó por 1-0 ante Celta de Vigo, con el Niño Maravilla y el Gaby Suazo como titular, terminó en la decimotercera posición con 43 puntos.

El Elche de Lucas Cepeda también zafó del descenso

Mientras que el Elche de Lucas Cepeda, empató 1-1 con el Girona y lo mandó a la Segunda División. El equipo del ex Colo Colo quedó decimoquinto, también con 43 unidades. El oriundo de Curauma vio todo el encuentro desde la banca.

Finalmente, los descendidos terminaron siendo Real Mallorca (42 puntos), Girona (41 puntos) y Real Oviedo, aunque este último ya estaba sentenciado (29 puntos).

En el caso del Mallorca, quedó empatado en puntaje con Levante y con mejor diferencia de gol, pero se cumplió el primer criterio de definición: enfrentamiento entre ambos.

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Por su parte, el Real Betis que dirige Manuel Pellegrini también jugó su último partido esta jornada, venciendo justamente al Levante por 2-1 en La Cartuja. El elenco del Ingeniero terminó quinto en La Liga con 60 puntos, clasificado a la próxima UEFA Champions League.

Cabe recordar que el Barcelona fue el campeón de esta temporada en la liga española.

La tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Barcelona 94 38 31 1 6 95 36 +59 2 Real Madrid 86 38 27 5 6 77 35 +42 3 Villarreal 69 37 21 6 10 67 45 +22 4 Atlético Madrid 69 37 21 6 10 61 39 +22 5 Real Betis 60 38 15 15 8 59 48 +11 6 Celta 54 38 14 12 12 53 48 +5 7 Getafe 51 38 15 6 17 32 38 -6 8 Rayo Vallecano 50 38 12 14 12 41 44 -3 9 Valencia 49 38 13 10 15 46 55 -9 10 Real Sociedad 46 38 11 13 14 59 61 -2 11 Espanyol 46 38 12 10 16 43 55 -12 12 Athletic Club 45 38 13 6 19 43 58 -15 13 Sevilla 43 38 12 7 19 46 60 -14 14 Alavés 43 38 11 10 17 44 56 -12 15 Elche 43 38 10 13 15 49 57 -8 16 Levante 42 38 11 9 18 47 61 -14 17 Osasuna 42 38 11 9 18 44 50 -6 18 Mallorca 42 38 11 9 18 47 57 -10 19 Girona 41 38 9 14 15 39 55 -16 20 Real Oviedo 29 38 6 11 21 26 60 -34

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En síntesis