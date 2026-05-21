Los cruzados deben ganarle a los ecuatorianos para llegar de la mejor forma al duelo crucial con Boca Juniors en Argentina.

Alineaciones

Una noche de tintes épicos e importancia absoluta se vivirá en la precordillera. Universidad Católica salta a la cancha del Estadio Claro Arena para recibir al Barcelona de Guayaquil, en un compromiso válido por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores donde los cruzados se juegan gran parte de su futuro internacional.

La escuadra comandada por el estratega paraguayo Daniel Garnero enfrenta este desafío con la máxima obligación de rescatar un resultado positivo ante su gente. Las matemáticas en la interna de la Franja son claras: con un triunfo, o incluso rescatando un empate, el elenco de la precordillera estirará el misterio y llegará con opciones intactas de abrochar el ansiado pase a los octavos de final en la última jornada de la fase grupal. Por el contrario, una derrota en condición de local encendería las alarmas y los complicaría de forma severa.

El panorama en la tabla de posiciones del Grupo D no da margen al error. Actualmente, Universidad Católica se ubica en el tercer puesto de la clasificación con 7 puntos, compartiendo exactamente el mismo puntaje con Boca Juniors, lo que transforma cada gol y cada unidad en una disputa milimétrica de cara a la ronda de los 16 mejores de América.

Fernando Zampedri será titular en la UC pese a que estuvo en duda.

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Al frente estará un Barcelona de Guayaquil que llega herido y contra las cuerdas. Los ecuatorianos necesitan obligatoriamente ir por el triunfo en Santiago; un traspié los dejaría completamente eliminados de la máxima cita continental y les quitaría la opción de aspirar, al menos, al premio de consuelo de meterse en los play-offs de la Copa Sudamericana.