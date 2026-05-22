Video: El viral relato de Alejandro Lorca al gol de Fernando Zampedri que incluyó guiño a José Antonio Kast

El relator desató furor en redes sociales tras su apasionada narración del doblete de Fernando Zampedri ante Barcelona de Guayaquil.

Universidad Católica consiguió una victoria de esas que reafirman convicciones en la Copa Libertadores 2026 al derrotar por 2 a 0 a Barcelona de Guayaquil en un repleto Claro Arena y quedó cada vez más cerca de instalarse en los octavos de final del certamen continental.

La gran figura de la noche volvió a ser Fernando Zampedri. El delantero argentino nacionalizado chileno apareció en los momentos claves y marcó un doblete que hizo explotar a los hinchas cruzados . Todo esto, además, jugando con una máscara protectora tras sufrir una fractura nasal hace apenas algunos días.

Sin embargo, no solo el “Toro” terminó robándose las miradas. También lo hizo el relator Alejandro Lorca, quien se volvió viral en redes sociales por la pasión de sus relatos durante la transmisión del encuentro.

Alejandro Lorca y la inesperada referencia a José Antonio Kast

Todo ocurrió en el canal de YouTube Balong – MDTPnet, donde Lorca comenzó a describir la actuación de Zampedri y lanzó una particular reflexión que rápidamente empezó a viralizarse en redes sociales.

“Esto no es metáfora, esto no es hipérbole como diría el presidente Kast, esto es un oxímoron, esto es un contraste mágico”, expresó el también narrador de TNT Sports en plena transmisión, mezclando emoción, dramatismo y humor en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La frase desató una ola de reacciones en plataformas como Instagram, donde miles de simpatizantes cruzados compartieron el clip entre risas y elogios al estilo apasionado de Lorca. “Crack”, “El mejor relator chileno” y “Relata siempre, por favor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

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En resumen…