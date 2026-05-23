Girona vs. Elche de Lucas Cepeda por la Liga de España: a qué hora, dónde y cómo ver por TV y streaming

El delantero chileno Lucas Cepeda buscará sellar la permanencia del Elche en la última fecha de la Liga de España.

La temporada de la Liga de España llega a su final con una dramática lucha por evitar el descenso. Uno de los partidos más importantes de la última fecha será el que protagonizarán Girona y Elche, equipos que se juegan la permanencia.

El conjunto ilicitano cuenta en sus filas con el chileno Lucas Cepeda, quien llegó a principio de año al fútbol español tras dejar Colo Colo y ha alternado titularidad y suplencia.

Además, el compromiso tendrá tensión máxima, considerando que Girona está obligado a ganar para salvarse, mientras que el Elche necesita al menos un empate para asegurar su permanencia sin depender de otros resultados

Lucas Cepeda puede ser una alternativa viable para el técnico Éder Sarabia en los minutos finales del compromiso | FOTO: Aitor Alcalde/Getty Images)

Para el oriundo de Placilla, el encuentro también aparece como una enorme oportunidad para cerrar de buena forma su primera experiencia en el Viejo Continente.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Girona vs. Elche de Lucas Cepeda?

Girona FC y Elche CF se enfrentarán este sábado 23 de mayo a las 15:00 horas de Chile por la última jornada de La Liga 2025-2026.

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¿Dónde y cómo ver el partido entre Girona vs. Elche de Lucas Cepeda?

En cuanto a la transmisión, el compromiso no contará con transmisión por canales de cable y solamente podrá verse vía streaming mediante la plataforma DGO (DirecTV GO).