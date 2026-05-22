Atención Coquimbo Unido y la UC: Conmebol confirma fecha para el sorteo de octavos de la Copa Libertadores y Sudamericana

El organismo sudamericano definió el día en que se conocerán las llaves de eliminación directa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026.

Los torneos internacionales de la Conmebol comienzan a entrar en tierra derecha y varios clubes chilenos siguen soñando con avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.

Uno de ellos es Universidad Católica, que ya aseguró al menos su presencia en la Sudamericana y quedó muy bien encaminada rumbo a los octavos de final de la Libertadores tras su victoria ante Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena.

Cabe recordar que el cuadro cruzado llegará a la última fecha ante Boca Juniors dependiendo de sí mismo para avanzar de ronda y meterse entre los 16 mejores equipos del continente.

La UC está a un empate o triunfo de meterse en octavos de la Libertadores | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por su parte, Coquimbo Unido también vive un presente ilusionante a nivel internacional. El elenco “Pirata” ha sido una de las grandes revelaciones del torneo y ya aseguró su clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana?

En medio de la expectación por la definición de las fases de grupos, la Conmebol confirmó oficialmente la fecha en que se realizarán los sorteos de los octavos de final de ambos certámenes continentales.

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Según informó el organismo sudamericano, el evento se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo en la sede de la Conmebol ubicada en Luque, Paraguay, instancia donde se definirán las llaves de eliminación directa tanto de la Libertadores como de la Sudamericana.

Audax Italiano y O’Higgins siguen luchando

Otros equipos chilenos que aún mantienen opciones internacionales son Audax Italiano y O’Higgins, ambos en la Copa Sudamericana.

Los itálicos deberán derrotar a Olimpia en Paraguay para seguir soñando con la clasificación, mientras que el “Capo de Provincia” tendrá una compleja misión ante Millonarios en Colombia, donde necesita una victoria para avanzar de ronda.