Se viene un atractivo duelo de chilenos en el torneo español, ambos luchando por objetivos muy diferentes.

El Real Betis de Manuel Pellegrini vuelve a salir a la cancha en una recta final de temporada que todavía promete emociones en LaLiga de España. Aunque el Barcelona ya se consagró campeón del torneo tras una campaña arrolladora, el conjunto verdiblanco sigue peleando por cerrar de la mejor manera posible su clasificación a la próxima UEFA Champions League.

Al frente estará el Elche del ex Colo Colo Lucas Cepeda que todavía no logra asegurar completamente su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Por lo mismo, el compromiso asoma como clave para ambos clubes en esta jornada 36.

El elenco del “Ingeniero” quiere seguir sumando para consolidarse en puestos de privilegio y mejorar su ubicación final en la tabla, mientras que el cuadro ilicitano necesita unidades para alejar definitivamente cualquier amenaza de descenso.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Betis vs. Elche por LaLiga?

El partido entre Real Betis de Manuel Pellegrini y Elche de Lucas Cepeda se disputará este martes 12 de mayo de 2026 en el Estadio Benito Villamarín, en un duelo válido por la fecha 36 de LaLiga 2025/2026.

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El encuentro comenzará a jugarse a partir de las 14:00 horas de Chile y tendrá frente a frente a dos chilenos: Manuel Pellegrini desde la banca del Betis y Lucas Cepeda defendiendo los colores del Elche.

¿Qué canal transmite el partido del Real Betis vs Elche?

El compromiso entre Real Betis y Elche podrá verse en Chile a través de ESPN 5 en televisión, mientras que de manera online estará disponible vía streaming por Disney+ Premium.

El duelo se jugará en el Estadio Benito Villamarín y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada para los fanáticos chilenos que siguen de cerca a los representantes nacionales en Europa.