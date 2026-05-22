Este viernes se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena, para sus dos partidos amistosos contra selecciones mundialistas en junio.

La Selección Chilena tiene nómina para sus próximos dos partidos amistosos que se disputarán previo al Mundial 2026, donde La Roja desafiará a dos equipos que estarán en la cita planetaria: Portugal y República Democrática del Congo.

Si bien el Equipo de Todos no pudo clasificar a la Copa del Mundo, fue invitado por estas selecciones en su preparación para el torneo que se realizará en Norteamerica y que comienza el 11 de junio.

Mientras que para Chile es una buena prueba de cara a lo que viene, que es próximo proceso para el Mundial 2030, donde buscará acabar con la racha negativa, que la tiene hasta ahora fuera de tres mundiales consecutivos.

Para esta ocasión, el entrenador Nicolás Córdova citó a 26 jugadores, donde hay tres ausencias importantes, dos de ellos por procedimientos quirúrgicos.

Las grandes ausencias de La Roja

El delantero chileno-británico Ben Brereton se operó de la rodilla tras terminar la temporada con el Derby County en el Championship, mientras que Marcelino Núñez que acaba de conseguir el ascenso a la Premier League con el Ipswich Town decidió realizarse una cirugía en la nariz.

Otro que no aparece es el volante Erick Pulgar, que según información de Radio ADN se le envió la citación y el jugador respondió que prefería quedarse en Brasil. Cabe recordar que el antofagastino viene saliendo de una lesión en un hombro derecho que desde abril lo tiene al margen en Flamengo.

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Finalmente, por decisión técnica quedaron fuera de la lista los jugadores de Universidad de Chile Fabián Hormazábal y Javier Altamirano, que venían siendo considerados en los últimos compromisos.

Marcelino Núñez viene de ascender a la Premier League pero no estará en los amistosos de la Selección Chilena. (Foto: Instagram)

Las sorpresas en la nómina de Chile

Por otro lado, la gran sorpresa en esta convocatoria es el regreso del arquero Brayan Cortés, quien no había sido considerado tras el cierre de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

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El portero que pertenece a Colo Colo y está a préstamo en Argentinos Juniors está pasando por un gran momento, siendo de los goleros más destacados al otro lado de la cordillera.

También vuelve a la Selección el compañero del Indio en el Bicho, el delantero Iván Morales, que no era citado desde hace cuatro años.

Otra sorpresa es la inclusión del volante Víctor Felipe Méndez de Colo Colo, que está teniendo una buena temporada con los albos. Su última citación había sido en noviembre de 2023.

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Aunque el tapado de Córdova era un chileno-suizo. Se trata del mediocampista Nils Ramiro Reichmuth de 24 años y que forma parte del FC Thun de la Superliga de Suiza, que vendrá por primera vez al combinado nacional.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Roja primero visitará al Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 6 de junio a las 13:45 horas en Oeiras. Luego se medirá con el Congo, en España, el martes 10 de junio a las 10:00 horas.

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En síntesis