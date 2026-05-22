La nómina contó con grandes sorpresas Varios regresos y algunas ausencias destacan en la lista de citados para los amistosos ante Portugal y El Congo.

La Selección Chilena ya comienza a proyectar el futuro luego de quedar fuera del Mundial 2026. La Roja disputará dos amistosos internacionales durante junio frente a selecciones que sí dirán presente en la cita planetaria, buscando comenzar un nuevo proceso y sacar conclusiones de cara a lo que viene.

El primer desafío será ante Portugal, una de las potencias europeas, el próximo sábado 6 de junio a las 13:45 horas de Chile en el Estadio Nacional de Oeiras. Tres días después, el combinado nacional volverá a la cancha para medirse frente a la República Democrática del Congo, selección africana clasificada al Mundial, en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, España, el martes 9 de junio.

De esta manera, Chile tendrá una exigente doble fecha amistosa frente a rivales mundialistas, y ya hay nómina para ir probando diversas variantes pensando ya en lo que será el próximo proceso clasificatorio de cara al 2030.

La nómina de La Roja para los próximos amistosos

📋 Los nominados de #LaRoja 🇨🇱 para la Fecha FIFA de junio ante Portugal 🇵🇹 y RD Congo 🇨🇩. pic.twitter.com/7I6Eej9yDe — Selección Chilena (@LaRoja) May 22, 2026

Bajas y sorpresas en La Roja

En las ausencias, destacan Ben Brereton, Erick Pulgar y Marcelino Núñez. El primero de estos no sorprende del todo ya que lleva tiempo sin ser llamado por Nicolás Núñez, aunque esta vez, según informó Radio ADN, fue el propio volante del Flamengo quien habría desistido venir.

Por parte de los chilenos que militan en la B de Inglaterra: Marcelino se operó de la nariz y Ben de una de sus rodillas, razón por la que también serán baja para estos amistosos.

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La gran sorpresa es el regreso de Brayan Cortés, gran figura en Argentinos Juniors que viene de caer en penales ante Belgrano en las semifinales del torneo argentino.

El “Indio” se lució tapando dos penales en la tanda, pero la inefectividad de sus compañeros fue crucial para finalmente no lograr avanzar al partido decisivo frente a River Plate, que eliminó al Rosario Central de Jorge Almirón y Vicente Pizarro en la misma instancia.