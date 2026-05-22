El "King" aseguró estar trabajando en la fórmula para retener al goleador "Cruzado" de cara al Clásico de este domingo.

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. A pocos días del duelo en el Claro Arena, Arturo Vidal se refirió directamente a Fernando Zampedri, delantero cruzado que llega encendido tras marcar un doblete en el triunfo por 2-0 sobre Barcelona de Guayaquil en Copa Libertadores.

La posible baja de centrales naturales y la versatilidad del “King” han abierto la puerta a que nuevamente deba retrasar su posición. Consultado sobre esa opción, el capitán albo dejó claro que está preparado para cualquier escenario.

“Así como tú dices, he jugado en todas las posiciones del campo, solo de arquero no. Pero gracias a Dios me he podido acostumbrar o acomodar a cualquier posición”, señaló Vidal en la conferencia de capitanes previa al clásico. Incluso, evitó confirmar dónde jugará ante la UC: “Ahora no sé si voy a jugar atrás o al medio, acá está el profesor… pero estamos a disposición”.

Arturo Vidal anticipa el duelo con el “Toro”: “Sé lo oportunista que es”

Pensando en la amenaza ofensiva más importante de Universidad Católica, el “King” reconoció conocer perfectamente el juego del “Toro” Zampedri, goleador histórico “Cruzado” y máximo anotador del fútbol chileno en las últimas cinco temporadas.

“Claramente, si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro. Sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área”, afirmó el mediocampista de Colo Colo.

Arturo Vidal deja en claro cómo neutralizar el poder goleador del “Toro” Zampedri.

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El bicampeón de América fue más allá y destacó el impacto que ha tenido el delantero argentino nacionalizado chileno en el torneo local: “Los goles que él marca, la diferencia que ha marcado en los últimos años como goleador acá en Chile”.

Pese al respeto, Arturo Vidal aseguró confianza de cara al choque del domingo: “Estamos bien preparados. Tenemos días todavía para seguir estudiando a Católica y al Toro, así que trataremos de hacer lo mejor posible si me toca jugar”.

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo se disputará este domingo 24 de mayo en el Claro Arena, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos tanto en la Liga de Primera como en lo anímico tras una intensa semana internacional para los de la franja.

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DATOS CLAVE

Arturo Vidal estudió al delantero Fernando Zampedri ante una posible baja de centrales albos.

El clásico chileno se jugará este domingo 24 de mayo en el Claro Arena.

Fernando Zampedri viene de marcar un doblete en el triunfo 2-0 ante Barcelona.