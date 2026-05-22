El eterno anhelo de los hinchas de Universidad de Chile por conseguir un terreno para construir el esperado estadio propio sufrió un portazo definitivo en la zona sur de Santiago.

La Cisterna ya mantiene un estrecho vínculo con el balompié criollo, al albergar el Estadio Municipal donde hace de local Palestino y el Centro Deportivo Azul (CDA), complejo de entrenamiento de Universidad de Chile.

Sin embargo, el edil Joel Olmos en conversación con Radio ADN no ocultó su profunda molestia por los constantes episodios de indisciplina que deben soportar los habitantes del sector.

“Lo que nos complica es el tremendo daño que sufre el sector cuando vienen las grandes barras bravas a la comuna, cuando tenemos banderazos”, denunció con severidad Olmos. Agregando que “no tenemos capacidad de controlar eso en una comuna como esta”.

El portazo definitivo al estadio de la U

Años atrás existieron diversas especulaciones sobre la posibilidad de que la dirigencia de Azul Azul pudiera sellar una alianza con Palestino para remodelar por completo el Municipal de La Cisterna y transformarlo en su casa definitiva. No obstante, el actual alcalde desestimó de raíz cualquier tipo de acercamiento o gestión.

“No podemos pensar en construir un estadio de la U en La Cisterna, no hay ninguna posibilidad, ni para ningún club con barra brava. Primero debemos pensar en la comunidad y después pensar en los clubes, que tampoco colaboran reponiendo el daño a los vecinos. Me opongo profundamente, mi deber está con los vecinos”, recalcó Joel Olmos de forma tajante.

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Finalmente, el edil propuso que los grandes eventos deportivos masivos comiencen a mirar hacia sectores alejados de los centros residenciales, advirtiendo el enorme costo emocional y de seguridad que hoy pagan las familias cisterninas.

“Hay que pensar en un modelo en que salgan a las periferias de las grandes ciudades, nadie puede controlar a una barra de ese tipo. Es muy difícil pensar en ampliar la relación con esos clubes porque está muy dañada, los vecinos están amenazados y con miedo”, concluyó el alcalde en su potente descargo.