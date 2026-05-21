Cuando expiraba el primer tiempo en el estadio Leonel Sánchez de Recoleta, el delantero argentino marcó el empate transitorio con un gol para enmarcar.

El campeonato de Ascenso chileno regaló una de esas postales que rápidamente dan la vuelta al mundo y se ganan un lugar en la disputa por el mejor gol del año.

En el compromiso donde Cobreloa visitaba a Deportes Recoleta en el norte de Santiago, el delantero loíno Gustavo Gotti frotó la lámpara y se despachó una genialidad absoluta cuando la primera mitad bajaba la cortina, dejando boquiabiertos a todos los presentes.

El trámite del partido era intenso y sumamente disputado en la capital, con ambos elencos batallando metro a metro. Sin embargo, cuando el cronómetro marcaba los últimos pasajes de la primera fracción y parecía que los equipos se marcharían al descanso con el marcador intacto, apareció la jerarquía y la tremenda intuición goleadora del atacante naranja.

Gustavo Gotti celebra su obra de arte

Autopase de cabeza y una hermosa media chilena

La jugada nació de la inventiva pura del ariete cordobés. Tras recibir un balón aéreo en las cercanías del área del conjunto recoletano, Gotti no dudó: se fabricó un precioso autopase de cabeza para sacarse la marca de encima y, sin dejar caer el balón al césped, se suspendió en el aire para conectar una espectacular media chilena. El impactante remate dejó sin opciones al guardameta del cuadro local, colándose en el fondo de la red para decretar la apertura de la cuenta.

Un golazo de antología que desató la algarabía en la parcialidad loína que llegó a alentar al norte de Santiago y que de inmediato comenzó a viralizarse en las redes sociales como uno de los tantos más hermosos en lo que va de la temporada 2026.

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VIDEO: El golazo de Gotti