Hull recibe a Brighton este domingo 22 de noviembre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el MKM Stadium. Hull viene de caer 0-1 ante Arsenal y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brighton viene de ganarle 2-0 a Brentford y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Hull y Brighton
Hull (5-3-2): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Nobel Mendy, Elliot Stroud, Tim Iroegbunam, Lucas Gourna-Douath, Regan Slater, Mohamed Belloumi, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.
Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Costinha, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.
Bajas y ausentes de Hull y Brighton
Hull:
- Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Hidemasa Morita (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
- Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
Brighton:
- Zadok Yohanna (golpe)
- Evan Ferguson (lesión de tobillo)
- Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Pascal Struijk (ausencia)
- Femi Azeez (lesión muscular)
- Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
La previa de Hull y Brighton: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 11:00 (hora de Chile)
- Estadio: MKM Stadium
- Historial: 27 cruces — Hull ganó 6, Brighton ganó 11 y empataron 10
- Último antecedente: 16/02/2016: Hull 0-0 Brighton
- Próximo partido de Hull: vs. Crystal Palace, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Brighton: vs. Newcastle, domingo 29 de noviembre