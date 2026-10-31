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Premier League

Alineaciones de Hull e Ipswich Town por la Premier League: formaciones probables

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hull vs. Ipswich Town, Premier League
Hull vs. Ipswich Town, Premier League

Hull recibe a Ipswich Town este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Hull viene de empatar 1-1 con Brentford y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Ipswich Town viene de empatar 1-1 con Nottingham Forest y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hull e Ipswich Town

Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Lucas Herrington, Elliot Stroud, Mohamed Belloumi, Tim Iroegbunam, Regan Slater, Mohamed-Ali Cho, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.

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Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Abdoul Ouattara, Dara O'Shea, Issa Diop, Leif Davis, Florentino Luís, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Abdul Fatawu, Emersonn, Daizen Maeda. DT: Gary O’Neill.

Bajas y ausentes de Hull e Ipswich Town

Hull:

  • Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
  • Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
  • Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Jack Butland (lesión de codo)
  • Mohamed Ali Cho (lesión muscular)
  • Lucas Gourna-Douath (lesión en el gemelo)
  • Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ipswich Town:

  • Saša Lukić (lesión en la ingle)
  • Jack Taylor (lesión de rodilla)

La previa de Hull e Ipswich Town: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 12:00 (hora de Chile)
  • Historial: 25 cruces — Hull ganó 13, Ipswich Town ganó 6 y empataron 6
  • Último antecedente: 03/03/2026: Ipswich Town 1-0 Hull
  • Próximo partido de Hull: vs. Arsenal, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Ipswich Town: vs. Bournemouth, domingo 8 de noviembre
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