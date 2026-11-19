La Selección Chilena dirigida por Ariel Leporati debutará este sábado en el Mundial Sub 17 que se disputará en Rayán, Qatar.

La Selección Chilena se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional con su participación en el Mundial Sub 17 de la categoría, que se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

La Roja, dirigida por Ariel Leporati, buscará avanzar de ronda en una competencia que reunirá a 48 selecciones y que volverá a desarrollarse principalmente en el complejo deportivo Aspire Zone, ubicado en Rayán, que cuenta con ocho canchas de fútbol.

Chile integrará el Grupo J junto a Argelia, Montenegro y República Dominicana, selección que reemplazó a Estados Unidos. ‘La Rojita’ consiguió su clasificación tras superar a Bolivia en el playoff del Sudamericano Sub 17 y ahora tendrá la oportunidad de medirse ante equipos de distintos continentes en la cita planetaria.

¿Cuándo y contra quién juega Chile?

El estreno de La Roja será este sábado 21 de noviembre frente a Argelia, a las 12:30 horas de Chile, en la cancha 7 del Aspire Dome. Posteriormente, enfrentará a República Dominicana el martes 24, a las 11:30 horas, y cerrará la fase grupal ante Montenegro el viernes 27, a las 12:00 horas. Los tres encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone de Rayán.

Formato del Mundial Sub 17

El formato contempla 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros clasificarán a los dieciseisavos de final, dando inicio a las rondas de eliminación directa. La final del Mundial está programada para el 13 de diciembre en el Estadio Internacional Khalifa, también ubicado en Rayán.

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Tabla de posiciones Mundial Sub 17