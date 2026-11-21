El jugador de la Universidad de Chile que dejaría el club y partiría al fútbol italiano.

Universidad de Chile tiene en esta jornada un duelo importante por la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán a O’Higgins de Rancagua en un partido clave en su lucha por el Chile 2, el que buscan conseguir en el torneo.

A horas de este duelo, una impactante noticia se dio a conocer y que involucra a un jugador de la Universidad de Chile, quien podría tener sus días contados en el ‘Romántico Viajero’.

Se trata del defensor venezolano, Bianneider Tamayo, quien podría vivir sus últimas semanas con la camiseta azul y dar un importante salto en su carrera, ya que un club italiano estaría tras sus pasos.

Así lo informó durante esta jornada el periodista Mario Sánchez en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el jugador de la Universidad de Chile estaría en ‘negociaciones avanzadas’ con el club italiano y podría partir a inicios del 2027.

Tamayo no seguiría en la U para el 2027 | Foto: Photosport

“El defensor central Bianneider Tamayo está en negociaciones avanzadas para ser comprado por un equipo de la Serie A de Italia. Universidad de Chile y el club italiano ultiman detalles para cerrar muy pronto la operación”.

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“La idea es que en enero el venezolano se vaya cedido a un club belga hasta final de temporada y luego sí se incorporaría al club italiano”, fue lo que informó el comunicador.

De esta manera, todo daría a indicar de que Bianneider Tamayo no seguiría en la Universidad de Chile de cara al 2027 y lograría dar un nuevo importante paso para su carrera.

El defensor central Bianneider Tamayo está en negociaciones avanzadas para ser comprado por un equipo de la Serie A de Italia. Universidad de Chile y el club italiano ultiman detalles para cerrar muy pronto la operación. La idea es que en enero el venezolano se vaya cedido a un club belga hasta final de temporada y luego sí se incorporaría al club italiano. — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) November 21, 2026