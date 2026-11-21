El equipo de Ariel Leporati tendrá su debut en el certamen a disputarse en Qatar. Será un complejo encuentro.

La Selección Chilena tiene todo listo para presentarse en el Mundial sub-17. El combinado dirigido por Ariel Leporati tendrá su estreno en la competencia internacional. ¿Contra quién?

En su primer partido por el grupo J, la escuadra sudamericana se medirá contra Argelia en Qatar. Un compromiso que despierta altas expectativas en la jornada de este sábado 21 de noviembre.

Cabe recordar que en el caso de Chile, consiguió pasajes rumbo a la cita mundialista luego de vencer 4-0 a Bolivia en los play-offs del Sudamericano de Paraguay. En tal torneo, se ubicó en el quinto lugar.

Por su parte, Argelia obtuvo boletos en una definición de infarto. En la Copa Africana de Naciones, igualó en todos los términos con Ghana en el grupo D y el desempate –para dirimir al clasificado a cuartos– se realizó mediante sorteo.

Un recordatorio: los otros dos países del grupo J del Mundial sub-17 son República Dominicana y Montenegro.

La Selección Chilena debutará contra Argelia. (Foto: La Roja)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Argelia?

Tal duelo de La Roja en el Mundial sub-17 está pactado para este sábado 21 de noviembre. Se disputará a partir de las 12:30 horas de Chile en la cancha 7 Mansour Muftah de la Ciudad Deportiva de Doha.

¿Dónde ver a La Roja en el Mundial sub-17?

Tal encuentro será transmitido por TV exclusivamente a través de DSports. A su vez, podrá ser sintonizado mediante la plataforma de streaming DGO.