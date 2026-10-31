Alineaciones de Levante y Atlético de Madrid por la LaLiga: formaciones probables

Levante y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Estadio Ciutat de Valencia por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Levante recibe a Atlético de Madrid este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. Levante viene de caer 1-2 ante Real Sociedad y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 1-0 a Deportivo La Coruña y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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