A la espera de la definición entre Cobreloa y San Luis, quedaron confirmados los cruces de cuartos de final de la liguilla de ascenso.

La fase regular de la Primera B llegó a su fin y ya están definidos los cruces de la liguilla de ascenso, que entregará el segundo boleto para llegar a la máxima categoría del fútbol chileno.

El empate 1-1 entre Deportes Recoleta y Deportes Iquique, en el cierre de la fecha 30, terminó por dejar fuera de la postemporada a Unión Española, que deberá esperar otro año para buscar su regreso a Primera División tras su descenso en 2025.

Así quedaron los cruces de la liguilla de ascenso

Con los resultados de la última jornada, los enfrentamientos de cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera: Deportes Antofagasta (3°) enfrentará a Deportes Copiapó (8°); Santiago Wanderers (4°) se medirá con Deportes Recoleta (7°); y Magallanes (5°) jugará ante San Marcos de Arica (6°). Todas estas llaves se disputarán en partidos de ida y vuelta.

Cobreloa y San Luis definirán al campeón de la Primera B (Photosport).

Sin embargo, todavía falta conocer al campeón de la categoría y primer equipo que conseguirá el ascenso directo. Cobreloa y San Luis de Quillota disputarán un partido definitorio el próximo sábado: el ganador subirá a la Liga de Primera, mientras que el perdedor ingresará a las semifinales de la liguilla.

En esa instancia, el equipo que no consiga el ascenso directo se enfrentará al peor clasificado de las tres llaves de cuartos de final. Los otros dos ganadores se medirán en la segunda semifinal.

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Finalmente, los vencedores de ambas series disputarán la final de la postemporada, cuyo ganador obtendrá el segundo cupo de ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.