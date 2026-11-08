Celta vs. Levante en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Celta y Levante se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Levante este domingo 8 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita cortar una racha que lo empieza a acercar a la mitad de tabla incómoda, mientras el Levante llega con la urgencia de un equipo que mira cada vez más hacia abajo.

Son apenas dos puntos los que separan a ambos en la tabla, pero el margen de error del Levante es mucho menor: cada partido que pasa sin sumar lo acerca más a la zona roja.

La actualidad de ambos equipos

El Celta viene de caer 0-3 como visitante ante Rayo Vallecano, un golpe que borró la buena sensación que había dejado el triunfo frente a Alavés semanas atrás. Antes de esa derrota había empatado sin goles de local contra Betis, así que el equipo alterna rendimientos sin encontrar continuidad, algo que lo tiene estancado en la mitad de la tabla.

El Levante tampoco llega bien. Perdió 0-2 como local ante Atlético de Madrid y antes había caído 1-2 como visitante frente a Real Sociedad, dos tropiezos que cortaron el envión que le había dado el 3-1 sobre Athletic Bilbao. Con la 18° posición, cada punto que no suma pesa cada vez más.

El historial entre Celta y Levante

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Celta, que ganó 13 de los 26 enfrentamientos frente a 7 del Levante, con 6 empates en el medio. En goles también manda el equipo gallego, con 42 convertidos contra 33 del rival.

En los cruces más recientes, sin embargo, la cosa estuvo pareja: de los últimos diez duelos hubo triunfos para ambos lados y hasta un par de partidos con varios goles, como el 2-3 y el 1-4 que se repartieron en distintas temporadas.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/05/2026 Celta vs. Levante 2-3 Primera División 02/11/2025 Levante vs. Celta 1-2 Primera División 21/02/2022 Celta vs. Levante 1-1 Primera División 21/09/2021 Levante vs. Celta 0-2 Primera División 30/04/2021 Celta vs. Levante 2-0 Primera División 26/10/2020 Levante vs. Celta 1-1 Primera División 16/07/2020 Celta vs. Levante 2-3 Primera División 22/12/2019 Levante vs. Celta 3-1 Primera División 16/02/2019 Celta vs. Levante 1-4 Primera División 27/08/2018 Levante vs. Celta 1-2 Primera División

Horario del partido

Chile: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Celta y Levante se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3 .

y . Celta suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Levante suma 10 puntos en el torneo.