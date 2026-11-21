Real Madrid y Celta se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabeu por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Madrid recibe a Celta este sábado 21 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 3-0 a Valencia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Celta viene de empatar 0-0 con Levante y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.