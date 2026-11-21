Real Madrid recibe a Celta este sábado 21 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 3-0 a Valencia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Celta viene de empatar 0-0 con Levante y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Madrid y Celta
Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Arda Güler, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Yan Diomande, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior. DT: José Mourinho.
Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Sergio Carreira, Pablo Durán, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.
Bajas y ausentes de Real Madrid y Celta
Real Madrid:
- Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
- Raúl Asencio (lesión en la pierna)
Celta:
- Borja Iglesias (lesión en el gemelo)
- Miguel Román (ausencia)
- Mateo Sobral (ausencia)
- Joel López (ausencia)
- Hugo Cuenca (ausencia)
- Aldrine Kibet (ausencia)
- Vladimir Henrique Silva (ausencia)
- Adrià Capdevila (ausencia)
- Kike Ribes (ausencia)
La previa de Real Madrid y Celta: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Santiago Bernabeu
- Historial: 59 cruces — Real Madrid ganó 40, Celta ganó 13 y empataron 6
- Último antecedente: 06/03/2026: Celta 1-2 Real Madrid
- Próximo partido de Real Madrid: vs. Alavés, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Celta: vs. Villarreal, domingo 29 de noviembre