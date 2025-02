La UEFA Champions League en su versión 2024-25 empieza a tomar forma en la etapa de definiciones y hoy quedaron definidos los cruces de octavos de final del máximo torneo continental en Europa.

Esta semana quedaron definidos los equipos que accedieron a la ronda de los 16 mejores tras los Playoffs, donde equipos como Manchester City y Juventus se quedaron en el camino a manos de Real Madrid y PSV Eindhoven, respectivamente.

Ahora, el torneo deja atrás la fase de novedosa fase de liga que incorporó para esta temporada y se juegan los octavos de final a la antigua: ida y vuelta para ver quién avanza a la ronda de los 8 mejores.

El Real Madrid va por una nueva corona. | Foto: Getty Images

Dentro de los partidos destacados está Real Madrid vs. Atlético de Madrid, Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen, Arsenal vs. PSV Eindhoven y el PSG vs. Liverpool.

El resto de las llaves quedaron compuestas por: Brujas vs. Aston Villa, Borussia Dortmund vs. Lille, Inter de Milán vs. Feyenoord y por último el Barcelona que enfrentará al Benfica de Portugal.

Cabe recordar que los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League se disputarán entre el 4 y 5 de marzo, mientras que la vuelta está pactada para una semana más tarde entre el 11 y el 12 del mismo mes.

Real Madrid quiere otra corona

Real Madrid fue el último ganador de esta competencia, en donde derrotó al Borussia Dortmund en una disputada final. Los merengues son los máximos ganadores del torneo con 15 títulos.