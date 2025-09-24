Colo Colo y Universidad de Chile, los clubes de fútbol más grandes del país, comienzan a agigantar su historia también a nivel femenino.

Albas y azules serán las representantes nacionales en la edición 2025 de la Copa Libertadores, trofeo que el “Cacique” pudo alzar en 2012 de la mano del técnico José Letelier.

El cuadro popular, además de levantar aquella copa, fue finalista el año 2011, 2015 y 2017. En tanto, las “Románticas Viajeras”, en su mejor actuación, alcanzaron las semifinales del certamen continental el año 2020.

Para esta nueva edición, ya están los canales definidos quienes serán los responsables de llevar la acción de la Copa Libertadores a sus hogares.

¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina?

Para todo el territorio nacional, los partidos de Colo Colo y Universidad de Chile femenina serán transmitidos a través de la app de Pluto TV de forma 100% gratuita.

Partidos de Colo Colo y U. de Chile por Copa Libertadores femenina ya tienen canal para su transmisión (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Fixtures de Colo Colo y U. de Chile femenina en Copa Libertadores

Colo Colo

Colo Colo vs Olimpia – viernes 3 de octubre, 16:00 horas

Colo Colo vs Sao Paulo – lunes 6 de octubre, 20:00 horas

Colo Colo vs San Lorenzo – jueves 9 de octubre, 20:00 horas

U. de Chile