Erick Pulgar se consagró campeón de Copa Libertadores junto a Flamengo el día sábado 29 de noviembre. Es la segunda oportunidad en que el destacado volante nacional tiene la chance de “conquistar América” junto al ‘Mengao’, por lo que se consagra como segundo chileno en ganar dos veces Libertadores tras Benjamín Kuscevic.

El formado en Deportes Antofagasta fue protagonista y a la vez antagonista. Y es que cerca de la media hora de partido, el volante nacional lanzó una criminal patada sobre el jugador de Palmeiras, Bruno Fusch, cuya jugada era, para prácticamente todo Sudamérica, meritoria de cartulina roja.

Hasta ahora, el jugador no se había referido a nada sobre la obtención del título junto a Flamengo. En Brasil, sus dichos ya están haciendo bastante eco.

“Aquí, si juegas una final al 100%, pasa esto. Si juegas al 10%, te expulsan. Como jugué al 100%, me quedé en la cancha. Estoy contento”, declaró en primera instancia el ex Universidad Católica en declaraciones reproducidas por BOLAVIP Brasil.

Luego de ello, tuvo palabras de elogio para su actual DT Filipe Luis, campeón como jugador y hoy entrenador del ‘Mengao’: “Siempre ha sido un maestro, incluso cuando era jugador dijo que sería entrenador. Para nosotros, es muy importante tenerlo aquí. Su forma de ver el fútbol nos facilita todo. Incluso habla portugués, español, inglés, todo. Sabía cómo jugar este Mundial y ahora toca disfrutarlo”.

DATOS CLAVE

El volante Erick Pulgar se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, siendo su segunda en el torneo.

Erick Pulgar justificó el planchazo a Bruno Fuchs (Palmeiras) diciendo: “Si juegas una final al 100%, pasa esto” y “me quedé en la cancha”.