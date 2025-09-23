El Mundial Sub 20 está a la vuelta de la esquina y este sábado se le dará el ‘vamos’ a la cita planetaria, donde Egipto y Japón abrirán los fuegos para luego ver el debut de la Selección Chilena ante Nueva Zelanda por la Fecha 1 del Grupo A.

Una de las grandes controversias en la previa de la Copa del Mundo fue la no citación de Iván Román, emblema del equipo. El jugador del Atlético Mineiro arrastraba una sanción de tres partidos por lo que, en teoría, no habría podido jugar la fase de grupos.

Iván Román no jugará la Copa del Mundo con Chile. | Foto: Photosport

El gran problema fue que ni Nicolás Córdova ni la ANFP buscaron reducir esa sanción según informó el periodista José Tomás Fernández: “Desde la Federación Chilena de Fútbol no agotaron todas las instancias para rebajar la suspensión de Iván Román y que pudiera jugar la Copa del Mundo Sub 20”, dijo.

A su vez, el comunicador señala que tampoco insistieron al Atlético Mineiro ante la negativa del cuadro brasileño para facilitar al jugador: “Y tampoco mostraron mucha insistencia ni buscaron negociar con Atlético Mineiro. Parece que no había mucho interés…”, agregó.

Lo cierto es que Iván Román no será parte de la delegación de Chile que disputará el Mundial Sub 20 y se quedará bajo las órdenes de Jorge Sampaoli, quien pretende utilizarlo tanto en el Brasileirao como en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo es el debut de Chile en el Mundial Sub 20?

La Roja debuta en el Mundial Sub 20 este sábado 27 de septiembre a las 8 de la noche, día y hora en donde debe enfrentar a Nueva Zelanda por la Fecha 1 del Grupo A.