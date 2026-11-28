Betis recibe a Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de La Cartuja.
Betis llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rayo Vallecano tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Betis empató 1-1 como visitante ante Sevilla. El conjunto marcha 4° con 27 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Elche.
Rayo Vallecano viene de perder 0-1 como local ante Valencia. El equipo ocupa el puesto 16 con 12 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Real Sociedad.
El historial entre Betis y Rayo Vallecano
Betis y Rayo Vallecano se enfrentaron 37 veces en los últimos años: 14 triunfos de Betis, 9 de Rayo Vallecano y 15 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/02/2026
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|15/12/2025
|Rayo Vallecano vs. Betis
|0-0
|Primera División
|15/05/2025
|Rayo Vallecano vs. Betis
|2-2
|Primera División
|22/12/2024
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|17/03/2024
|Rayo Vallecano vs. Betis
|2-0
|Primera División
|02/09/2023
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-0
|Primera División
|15/05/2023
|Betis vs. Rayo Vallecano
|3-1
|Primera División
|08/01/2023
|Rayo Vallecano vs. Betis
|1-2
|Primera División
|03/03/2022
|Betis vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Copa del Rey
|09/02/2022
|Rayo Vallecano vs. Betis
|1-2
|Copa del Rey
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Athletic Bilbao — sábado 28 de noviembre, 12:15 hs
- Elche vs. Atlético de Madrid — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs
- Real Madrid vs. Alavés — sábado 28 de noviembre, 17:00 hs
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Betis y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Betis suma 27 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.