Crystal Palace vs. Liverpool: cuándo, a qué hora y dónde ver a Darío Osorio en Chile

El seleccionado chileno espera una oportunidad en el equipo dirigido por Pierre Sage. Estuvo en el empate vs. Hoffenheim.

Crystal Palace tiene un partido clave y Darío Osorio espera ser considerado. El oriundo de Hijuelas quiere sumar minutos, por lo que pide camiseta de titular en la división de honor del fútbol inglés.

Este domingo 8 de noviembre, el cuadro del seleccionado chileno enfrentará a Liverpool por la décima fecha de la Premier League. Un compromiso crucial para ambas instituciones.

En la vereda local, el elenco dirigido por Pierre Sage se mantiene en la penúltima ubicación y está perdiendo la categoría al registrar siete puntos. Un panorama desolador para el club del formado en Universidad de Chile.

Por su parte, la visita tiene una obligación: triunfar para reposicionarse en zona de clasificación a certámenes internacionales y recortar distancia con los líderes. El equipo de Andoni Iraola acumula 15 unidades en el sexto lugar.

Darío Osorio enfrentará a Liverpool. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juega Crystal Palace vs. Liverpool?

El encuentro en el que se espera la participación de Darío Osorio está programado para este domingo 8 de noviembre. Su inicio será a las 11:00 horas de Chile en el Selhurst Park.

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¿Dónde ver a Darío Osorio en Chile?

El duelo entre Crystal Palace y Liverpool no tendrá transmisión por TV en Chile. Se podrá sintonizar exclusivamente a través de la plataforma de streaming Disney+ en su plan Premium.