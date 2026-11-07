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Crystal Palace vs. Liverpool: cuándo, a qué hora y dónde ver a Darío Osorio en Chile

El seleccionado chileno espera una oportunidad en el equipo dirigido por Pierre Sage. Estuvo en el empate vs. Hoffenheim.

Darío Osorio enfrentará a Liverpool en la Premier League.
© Getty ImagesDarío Osorio enfrentará a Liverpool en la Premier League.

Crystal Palace tiene un partido clave y Darío Osorio espera ser considerado. El oriundo de Hijuelas quiere sumar minutos, por lo que pide camiseta de titular en la división de honor del fútbol inglés.

Este domingo 8 de noviembre, el cuadro del seleccionado chileno enfrentará a Liverpool por la décima fecha de la Premier League. Un compromiso crucial para ambas instituciones.

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En la vereda local, el elenco dirigido por Pierre Sage se mantiene en la penúltima ubicación y está perdiendo la categoría al registrar siete puntos. Un panorama desolador para el club del formado en Universidad de Chile.

Por su parte, la visita tiene una obligación: triunfar para reposicionarse en zona de clasificación a certámenes internacionales y recortar distancia con los líderes. El equipo de Andoni Iraola acumula 15 unidades en el sexto lugar.

Darío Osorio enfrentará a Liverpool. (Foto: Getty Images)

Darío Osorio enfrentará a Liverpool. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juega Crystal Palace vs. Liverpool?

El encuentro en el que se espera la participación de Darío Osorio está programado para este domingo 8 de noviembre. Su inicio será a las 11:00 horas de Chile en el Selhurst Park.

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¿Dónde ver a Darío Osorio en Chile?

El duelo entre Crystal Palace y Liverpool no tendrá transmisión por TV en Chile. Se podrá sintonizar exclusivamente a través de la plataforma de streaming Disney+ en su plan Premium.

Martín Aliaga
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