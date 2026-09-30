Dinamarca vs. Portugal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Dinamarca y Portugal se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal llega como candidato claro a esta tercera fecha de la Liga de Naciones y el jueves 1 de octubre buscará estirar su arranque perfecto ante una Dinamarca que todavía no encuentra regularidad.

Los tres puntos importan para meterse entre los mejores del grupo, algo que Portugal ya tiene más encaminado que su rival. Para Dinamarca, en cambio, es la chance de mostrar que el triunfo ante Gales no fue algo aislado.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Dinamarca llega con sensaciones mixtas: después de caer 3-2 como visitante frente a Noruega, se repuso con un 2-0 de local ante Gales que le devolvió algo de aire. Con 3 puntos en dos partidos y ubicada en la mitad de la tabla, necesita otro resultado positivo para no quedar relegada en la pelea del grupo.

Portugal, en cambio, no perdió pisada. Ganó 1-0 en casa frente a Gales y después repitió el triunfo, 2-1 como visitante ante Noruega, para llegar con puntaje ideal. Son 6 puntos en dos presentaciones y una imagen sólida que lo instala como el equipo a vencer en esta fecha.

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El historial entre Dinamarca y Portugal

El historial es amplio y favorece claramente a Portugal: de 18 enfrentamientos se quedó con 12 victorias, contra 4 de Dinamarca y 2 empates, con una diferencia de gol también abultada (37 a 21). Los antecedentes recientes confirman esa tendencia, aunque no sin sobresaltos: en marzo de 2025 Portugal goleó 5-2, pero apenas unos días antes Dinamarca se había impuesto 1-0.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/03/2025 Portugal vs. Dinamarca 5-2 UEFA Nations League 20/03/2025 Dinamarca vs. Portugal 1-0 UEFA Nations League 08/10/2015 Portugal vs. Dinamarca 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 14/10/2014 Dinamarca vs. Portugal 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 13/06/2012 Dinamarca vs. Portugal 2-3 UEFA European Championship 11/10/2011 Dinamarca vs. Portugal 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/10/2010 Portugal vs. Dinamarca 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/2009 Dinamarca vs. Portugal 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Portugal vs. Dinamarca 2-3 UEFA World Cup Qualifiers 01/09/2006 Dinamarca vs. Portugal 4-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

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Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Irlanda vs. Austria — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

En síntesis